به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال 2008 ساعت 19(به وقت محلی) روز پنجم آذرماه در هتل پودانگ شانگری لا شانگهای چین برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای رسمی از محمدهادی آیت الهی رئیس هیئت فوتبال فارس وعضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورد.

تقدیر WAFF از میزبانی ایران

ادیز یورکت دبیر کل فدراسیون فوتبال غرب آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران از مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون به منظور برگزاری بازیهای غرب آسیا(WAFF) و میزبانی شایسته ایران تقدیر و تشکر کرد.

انتصاب اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

به منظور برنامه ریزی در مدیریت ورزش فوتبال و پیشرفت کمیته فنی و توسعه، طی حکمی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، محمد علی محمدی، ایرج تاج الدین، محمد حسین علیزاده و محمد خبیری به عضویت کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال منصوب شدند.

معرفی بازیکنان تیم نوجوانان برای دیدار با امارات

ضمن اینکه اردوی تیم ملی نوجوانان ایران به منظور آماده سازی و حضور در دو مسابقه تدارکاتی با تیم فوتبال نوجوانان امارات از فردا در کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

بر این اساس کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان از ایمان صادقی، حمید آمالی، صادق مراد زاده، افشین اسماعیل زاده، سعید امرائی، فرهاد قلی زاده، علیرضا عظیمی، پدرام یزدانی، علی مجدم، علی حیدری، سینا ربانی، مهرگان گلبرگ، کاوه رضایی، حسین جلودار، علی گودرزی، آزاد دینی، امید خراجی، محسن طالبات، مهرداد یگانه، پیام صادقیان، امین نصیری، اکبر ایمانی، بهرام دباغ، علیرضا نقی زاد، حسین گوهری و صادق پورمحمد دعوت کرد تا در این اردو که تا روز هشتم شهریورماه پیگیری می شود، شرکت کنند.