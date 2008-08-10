اهالی 59 روستای گلستان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قایخلو،عصر شنبه در نشستی با دهیاران بخش مرکزی گرگان افزود: بیش از شش هزار نفر از اهالی این روستاها از آموزشهای مختلف این مرکز استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: این اهالی آموزشهایی نظیر کشاورزی، ساختمان، زراعت، باغبانی، شیلات، دامپروری و ... را فرا می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال و کارآفرینی، افزایش بهره وری، ارائه خدمت حمایتی و توسعه روشهای جدید از جمله اهداف توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در روستاها است.

به گفته قایخلو، این آموزشها سطح زندگی روستاییان را ارتقاء داده و موجب ماندگاری آنها در روستاها می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان ادامه داد: بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی نیمی از فعالیتهای این سازمان به مراکز خصوصی و آموزشگاههای آزاد ارائه شده است.

وی افزود: تقویت بخشهای خصوصی و آموزشگاههای آزاد از مهمترین برنامه های این نهاد در سال جاری است.

وی بیان داشت: درصددیم تا با خرید خدمت از این مراکز فعالیتهای فنی و حرفه ای گسترش یابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از تعهدات آموزشی این نهاد در مراکز خصوصی در حال انجام است.

بیش از 400 مرکز و آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در گلستان فعالیت دارد.