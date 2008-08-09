اعلام وضعیت جنگی 15 روزه در گرجستان/ گفتگوی بوش و مدودوف درباره اوستیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین دقایقی پیش خبر داد که جرج بوش و دیمیتری مدودوف عصرشنبه در تماسی تلفنی بحران در اوستیای جنوبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مدودوف در این تماس تلفنی اقدامات وحشیانه گرجی ها دراوستیا را که منجر به کشته شدن صدها نفر شده، محکوم کرد.

کاخ کرملین نیز در بیانیه ای اعلام کرد: گرجی ها علیه ساکنان صلح طلب و سربازان حافظ صلح روسی حمله کرده اند.

همچنین پاپ بندیکت شانزدهم امروز نگرانی خود را از وضعیت کنونی در اوستیای جنوبی اعلام و ابراز امیدواری کرد که عقلانیت بر خشونت حاکم گردد.

وی گفت: ما از تحولات کنونی بسیار شگفت زده شدیم و امیدواریم که تمایل برای صلح و مذاکره بر استفاده از زور ارجحیت یابد.

خبرگزاری فرانسه افزود: تلویزیون گرجستان جسد یک خلبان روسی کشته شده را نشان داد.

تلویزیون شبکه دوم گرجستان تصاویری را از یک خلبان روس کشته شده و کارت هویت خلبان دیگری را به نمایش گذاشت که نفر دوم به اسارت مقامات گرجی درآمده است.

به گزارش این تلویزیون، علاوه بر این خلبان، دو خلبان دیگر روسی نیز به اسارت نیروهای گرجی درآمده اند که از آنان بازجویی های لازم به عمل خواهد آمد.

خبرگزاری فرانسه همچنین خبر داد که نیروهای گرجی 30 دستگاه تانک و 10 فروند هواپیمای روسی را منهدم کرده اند.

همچنین جدایی طلبان آبخازیا علیه نیروهای گرجی مستقر در منطقه "کودوری" اقدام به حمله کرده اند و مقامات نظامی گرجستان از آغاز جنگ هوایی و زمینی در منطقه آبخازیا خبر داده اند.

ازسوی دیگر، بوش در سخنانی در چین ضمن ابراز نگرانی از بحران در اوستیای جنوبی خواستار توقف حملات هوایی روسیه شد.

بوش خاطرنشان کرد: من به شدت نگران وضعیت گرجستان هستم و آمریکا بسیار جدی این مسئله را در نظر می گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تماس ها با مقامات بلندپایه گرجی تاکید کرد که این بحران از طریق مذاکره حل وفصل خواهد شد.

همچنین مجلس گرجستان امروز برای مدت 15 روز وضعیت جنگی در کشور اعلام کرد.

حمله گرجستان به اوستیا از پنجشنبه شب آغاز شد و تا این لحظه ادامه دارد، هر لحظه دامنه درگیری ها در حال افزایش است و این درگیری ها به آبخازیا، دیگر منطقه جدایی طلب هم کشیده شده است.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 اوستیای جنوبی استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد و پس از آن شورایی چهارجانبه متشکل از روسیه، گرجستان، اوستیای جنوبی و شمالی برای بررسی این مسئله تشکیل شد و مذاکرات آن تا چندی پیش ادامه داشت و این در حالی است که تفلیس امید چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنشها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرده است.