لهستان خواستار نشست اتحادیه اروپا برای بررسی تنشها در اوستیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان از فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خواست تا نشستی فوری با حضور سران این اتحادیه، برای بررسی تنش های بوجود آمده در مناطق جدایی طلب گرجستان برگزار کند.

حمله گرجستان به اوستیا از پنج شنبه شب گذشته آغاز شده و تا این لحظه ادامه دارد، هر لحظه دامنه درگیری ها در حال افزایش است و این درگیری ها به آبخازیا، دیگر منطقه جدایی طلب هم کشیده شده است.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 اوستیای جنوبی استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد و پس از آن شورایی چهارجانبه متشکل از روسیه، گرجستان، اوستیای جنوبی و شمالی برای بررسی این مسئله تشکیل شد و مذاکرات آن تا چندی پیش ادامه داشت و این در حالی است که تفلیس امید چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنشها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرده است.