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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۳

احداث واحد جدید تولید بنزین در پالایشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پالایشگاه تبریز گفت: واحد جدید تولید بنزین در پالایشگاه تبریز احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدباقر دخیلی، شب گذشته در مراسم گرامیداشت یکصدمین سال صنعت نفت ایران اظهار داشت: عملیات احداث واحد جدید تولید بنزین پالایشگاه تبریز از اردیبهشت سال‌ جاری آغاز شده است و تا سه سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی یادآور شد: طراحی پایه این واحد سال گذشته تکمیل شد و پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر ‪ ۱۸‬درصد است.

دخیلی تصریح کرد: با بهره برداری از این واحد جدید، ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه تبریز ۶۰۰‬ هزار لیتر در روز افزایش می‌یابد.

به گفته وی هم اکنون میزان تولید بنزین در پالایشگاه تبریز روزانه سه میلیون لیتر است.

مدیرعامل پالایشگاه تبریز همچنین اظهار داشت: با احداث واحد جدید در این مجتمع محصول با ارزش بنزین با خلوص ‪۹۹/۹‬ درصد نیز در واحد جدید به میزان روزانه ‪ ۷۵۰‬بشکه ‌در روز از تولیدات جنبی این واحد خواهد بود.

کد مطلب 729931

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