احداث واحد جدید تولید بنزین در پالایشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدباقر دخیلی، شب گذشته در مراسم گرامیداشت یکصدمین سال صنعت نفت ایران اظهار داشت: عملیات احداث واحد جدید تولید بنزین پالایشگاه تبریز از اردیبهشت سال جاری آغاز شده است و تا سه سال دیگر به بهرهبرداری میرسد.
وی یادآور شد: طراحی پایه این واحد سال گذشته تکمیل شد و پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر ۱۸درصد است.
دخیلی تصریح کرد: با بهره برداری از این واحد جدید، ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه تبریز ۶۰۰ هزار لیتر در روز افزایش مییابد.
به گفته وی هم اکنون میزان تولید بنزین در پالایشگاه تبریز روزانه سه میلیون لیتر است.
مدیرعامل پالایشگاه تبریز همچنین اظهار داشت: با احداث واحد جدید در این مجتمع محصول با ارزش بنزین با خلوص ۹۹/۹ درصد نیز در واحد جدید به میزان روزانه ۷۵۰بشکه در روز از تولیدات جنبی این واحد خواهد بود.
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