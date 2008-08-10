کیفی سازی راهکار راهبردی برای شکوفایی صنعت چای است

به گزارش خبرنگار مهر در املش، محمد فلاح شجاعی، شب گذشته در نشست بررسی مشکلات صنعت چای در منطقه املش، افزود: با تولید خوب و کیفی سازی چای می توان ذائقه مردم را تغییر داد و صنعت چای کشور را رونق بخشید.

وی همچنین از بهبود وضعیت چای در استان خبر داد و گفت: با تشکیل سه کمیته تولید، فرآوری و بازرگانی چای، وضعیت این محصول مهم کشاورزی استان بهبود می یابد.

فلاح شجاعی بیان داشت: با توجه به تفویض اختیاراتی که در زمینه تصمیم‌ گیری چای از سوی ریاست جمهوری به استاندار گیلان داده شده از این پس تصمیم‌ گیریها در خصوص چای در استان انجام می‌شود.

فرماندار املش با بیان اینکه همه باید تلاش کنند تصمیم گیری در خصوص چای در گیلان به خوبی انجام شود، افزود: اگر این طرح به خوبی انجام نشود وضعیت چای گیلان به مراتب شکننده ‌تر از قبل خواهد شد.

وی ادامه داد: حیثیت گیلان، امروز در دست مسئولان استان است و باید سعی شود این طرح به خوبی اجرا شود.

شجاعی افزود: باید تولید خوب می توان ذائقه مردم را تغییر داد از اینرو امیدواریم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی صنعت چای در کشور باشیم.

شهرستان املش در شرق استان گیلان واقع شده و از مناطق مهم چای خیز این استان و کشور است.‬