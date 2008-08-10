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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

13 قسمت "از چشم غربی" تحویل شبکه چهار شد

13 قسمت "از چشم غربی" تحویل شبکه چهار شد

13 قسمت از مجموعه برنامه تلویزیونی "از چشم غربی" به تهیه‌کنندگی احمد پایداری آماده پخش از شبکه چهار شده است.

پایداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از چشم غربی" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید می‌شود و سال 81 تحقیقات آن شروع شد و در سفر به اروپا در آلمان، ایتالیا، هلند، روسیه و... با کارشناسان و متفکران علوم فلسفه و شرق‌شناسان و ایران‌شناسان مصاحبه و سعی کردیم با رویکرد جدید مباحثی را در حوزه شرق‌شناسی مطرح کنیم.

وی هدف از تولید برنامه را طرح مهمترین جریان‌های شرق‌شناسی از گذشته تاکنون بیان کرد و افزود: کارگردانی بخش‌های خارجی را خودم بر عهده داشتم و مازیار اسلامی علاوه بر نویسندگی بخش‌های ایران را کارگردانی می‌کند. می‌خواستیم برنامه گفتمان شرق و غرب را بسترسازی کند، چیزی که دنیای امروز به آن نیاز دارد.

تهیه‌کننده "از چشم غربی" مخاطب برنامه را کارشناسان و اهالی فرهنگ و نخبگان دانست، اما مباحث به گونه‌ای مطرح می‌شود که  برای همه اقشار علاقمند به این حوزه‌ها جذاب است. مرجان غیاثیان تدوین برنامه را بر عهده دارد و به زودی بخش‌های دیگری هم آماده نمایش می‌شود.

پایداری مقدمه تولید مجموعه‌ای مستند درباره شیخ بهایی را هم انجام می‌دهد. این برنامه نگاهی دارد به آرا، افکار و اندیشه‌های وی که با توجه به نامگذاری سال آینده به نام شیخ بهایی برای پخش از شبکه دو آماده می‌شود. وی که تهیه‌کننده سینما 4 و چند فیلم است، این روزها برنامه "گفتگوهای فرهنگی" را در شبکه چهار روی آنتن دارد.

کد مطلب 729939

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