13 قسمت "از چشم غربی" تحویل شبکه چهار شد

پایداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از چشم غربی" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید می‌شود و سال 81 تحقیقات آن شروع شد و در سفر به اروپا در آلمان، ایتالیا، هلند، روسیه و... با کارشناسان و متفکران علوم فلسفه و شرق‌شناسان و ایران‌شناسان مصاحبه و سعی کردیم با رویکرد جدید مباحثی را در حوزه شرق‌شناسی مطرح کنیم.

وی هدف از تولید برنامه را طرح مهمترین جریان‌های شرق‌شناسی از گذشته تاکنون بیان کرد و افزود: کارگردانی بخش‌های خارجی را خودم بر عهده داشتم و مازیار اسلامی علاوه بر نویسندگی بخش‌های ایران را کارگردانی می‌کند. می‌خواستیم برنامه گفتمان شرق و غرب را بسترسازی کند، چیزی که دنیای امروز به آن نیاز دارد.

تهیه‌کننده "از چشم غربی" مخاطب برنامه را کارشناسان و اهالی فرهنگ و نخبگان دانست، اما مباحث به گونه‌ای مطرح می‌شود که برای همه اقشار علاقمند به این حوزه‌ها جذاب است. مرجان غیاثیان تدوین برنامه را بر عهده دارد و به زودی بخش‌های دیگری هم آماده نمایش می‌شود.

پایداری مقدمه تولید مجموعه‌ای مستند درباره شیخ بهایی را هم انجام می‌دهد. این برنامه نگاهی دارد به آرا، افکار و اندیشه‌های وی که با توجه به نامگذاری سال آینده به نام شیخ بهایی برای پخش از شبکه دو آماده می‌شود. وی که تهیه‌کننده سینما 4 و چند فیلم است، این روزها برنامه "گفتگوهای فرهنگی" را در شبکه چهار روی آنتن دارد.