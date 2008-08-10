عبدالعلیزاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: با اینکه فیلمنامه "ویکونت شقهشده" از سوی فارابی تصویب شد و قرار بود امکانات ویژه برای تولید آن فراهم شود، اما اعلام فارابی مبنی بر اینکه بودجهای به این کار اختصاص نمییابد باعث شد پروژه در آغاز کار متوقف شود.
در حالی که ساخت این فیلم سینمایی متوقف شده، عبدالعلیزاده از یکماه دیگر تولید فیلمی تلویزیونی را شروع میکند. او درباره این پروژه گفت: "تندباد مایا" عنوان فیلمی است که از یکماه دیگر ساخت آن را آغاز میکنم. این کار در حوزه کودک و نوجوان است و فیلمنامه آن را فاطمه پاسبان نوشته است.
هنوز بازیگران فیلم "تندباد مایا" انتخاب نشدهاند و فیلمبرداری آن در منطقهای اطراف گنبد انجام خواهد شد.
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