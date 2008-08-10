دبیر ششمین دوسالانه تصویرگری کتاب کودک استعفا کرد

کلانتری در این باره به خبرنگار مهر گفت: از طرف انجمن با من در مورد دبیری دوسالانه صحبت شد و من ابتدا پذیرفتم، اما با بررسی برنامه‌ها و زمان برگزاری دوسالانه چون آن زمان خارج کشور هستم، استعفاء خودم را به انجمن اعلام کردم. سفر من شخصی است و هیچگونه برنامه نمایشگاهی و کاری برای آن ندارم.

ششمین دوسالانه تصویرگری کتاب کودک که قرار است پس از شش سال تاخیر امسال با عنوان نمایشگاه بزرگ تصویرگری کتاب کودک با دبیری کلانتری برگزار شود، به دلیل استعفاء وی در نخستین گام با مشکل مواجه شد. در هفته‌های اخیر حسین نظری مدیر اجرایی دوسالانه از برپایی آن خبر داده بود.

نخستین دوسالانه تصویرگری سال 1368 به صورت داخلی و دومین دوره آن دو سال بعد با حضور کشورهای آسیایی برگزار شد. دوره سوم سال 72 به شکل ملی، چهارمین دوره سال 78 به شکل بین‌المللی و دوره بعد با سه سال تأخیر سال 1381 بود و امسال قرار است ششمین دوره دوسالانه‌ زمستان در شیراز برپا شود.

تمرکززدایی و برگزاری دوسالانه‌های هنرهای تجسمی در مراکز استان‌ها از برنامه‌های مدیریت جدید دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به شمار می‌رود و قرار است از امسال چند دوسالانه به مراکز استانی انتقال یابد. تاکنون برگزاری سه دوسالانه تصویرگری در شیراز، سفال، سرامیک و آبگینه در سمنان و عکس در همدان قطعی شده است.