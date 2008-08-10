هوشیاری عمومی ؛ ضرورت مبارزه با خرافات

خرافه به عنوان هر نوع عقیده نامعقول و بی‌اساس تعریف شده است . برخی خرافت بخشی از باورهای مشترک اجتماعی هستند مثل باور به خوش شانسی یا بدشانسی ، فال و چشم زخم. شکل دیگر خرافات ، تجربه‌های غیبی مانند ادراک فراحسی و اعتقاد به نیرو و توانایی ذهن در حرکت دادن اشیا است.

نوع دیگر خرافات شخصی است و آن باورها و رسومی است که یک فرد شخصا و برای خود ابداع کرده و بر این باور است که برای موفقیت در کارها یا پیشگیری از خطر به برخی اعمال مبادرت ورزد.

خرافات فردی، گروهی و اجتماعی ناشی از هر باور و برداشت نادرستی که باشد باید به درستی شناسایی و با آن مبارزه شود .

باید به این واقعیت مهم توجه کرد که باورهای اشتباه، فقط عقاید و برداشتهای نادرستی نیستند که درون سر هر فرد قرار دارند بلکه این باورها بر رفتار فردی و اجتماعی تأثیرگذار هستند و برآیند بیرونی آنها نتایج و تبعات منفی را در پی خواهد داشت .

طی سالهای گذشته این حس درونی برخی افراد برای گرایش به برخی باورهای نادرست، مورد سوء استفاده دشمنان اسلام و ایران ، به منظور لطمه به ارزشهای دینی و ملی قرار گرفته است .

در این میان توطئه های بسیاری علیه اسلام و به ویژه شیعه برنامه ریزی شده که مقابله با آنها، هوشیاری و آگاهی مسلمانان و شیعیان را می طلبد .

فرقه های انحرافی امروز برای گسترش و ترویج مکاتب خود با جدیت تلاش می کنند اما در مقابل مسلمانان در این راه حرکت مؤثری از خود نشان نمی دهند و همین امر راه را برای فعالیت بیشتر و گسترده تر این فرقه های منحرف و مخرب باز می کند .

بی تردید برای مقابله با هجمه های مختلف می بایست مبانی دین اسلام و معارف اهل بیت (ع) را به درستی و به دور از پیرایه، به شکلی جذاب و پذیرفتنی برای جوانان تبیین کنیم.

متأسفانه دیده می شود عده‌ای که هیچ فهمی از دین اسلام ندارند، صاحب تریبونهایی شده‌اند که فهم غلط خود از دین را به وسیله آنها برای اقشار مختلف مردم بیان می‌کنند.

در چنین شرایطی صداوسیما به عنوان رسانه ای فراگیر و تأثیرگذار برای گروههای مختلف جامعه، باید با برنامه ریزیهای دقیق و صحیح در برابر این تحریفها ایستاده و با اطلاع رسانی دقیق، اذهان را به گونه ای روشن و دلها را از معنویت ناب، لبریز کند که هرگونه هجمه ای از سوی دشمنان، بدون پاسخ بماند .

تا یکی دو سال پیش برخی مداحان ، از جمله فعالانی بودند که در این زمینه نقش منفی داشته و به خرافات دامن می زدند، برخی از افراد این گروه بدون آگاهی کامل و دقیق از دین و سیاست در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کرده و با تحلیلهای شخصی و البته اشتباه خود، انحرافهای فکری و گرایشهای منفی را موجب می شدند که خوشبختانه با موضع گیری قاطع اینگونه فعالیتها متوقف شد .

چاپ و نصب شمایلهای منتسب به ائمه نیز از دیگر فعالیتهای انحرافی بود که با درایت مسئولان و حرکت خودجوش مردمی متوقف شد .

قمه زنی نیز از جمله فعالیتهای انحرافی بود که با آن مقابله و از ادامه آن جلوگیری شد .

شک نیست مقابله سریع و صریح با خرافه و گرایش به فرقه های خودساخته نیز علاوه بر نیازه به اطلاع رسانی دقیق و صحیح و ارتقاء آگاهیهای عمومی، هوشیاری اقشار مختلف و همچنین قاطعیت مسئولان در برخورد با فعالان منحرف را می طلبد .

برای دراز مدت نیز فعالان تربیتی مانند مربیان آموزش و پرورش، رسانه ها و خانواده نقش مؤثری در روشنگری دقیق کودکان، به عنوان آینده سازان جامعه خواهند داشت .

چنانچه کودکان با ذهنی باز و قلبی مطمئن و با یقین کامل با آموزه ها و مبانی دین اسلام آشنا شوند، در آینده نه تنها تحت تأثیر تبلیغات منفی قرار نگرفته و گرایشی به آنها نخواهند داشت ، بلکه خود با اطلاعات دقیق و صحیحی که دارند، مدافع ارزشهای دینی بوده و به مقابله با تحریفها و تبلیغات منفی می پردازند .

شک نیست مقابله با رواج خرافات و تحریفها در دین و عزاداریها، هوشیاری مردم و علمای دینی و نیز تبلیغات روشنگر رسانه‌ها را می طلبد.