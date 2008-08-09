پیروزی قاطعانه مس برابر استقلال اهواز / صدرنشینی برق شیراز با قعرنشین کردن ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 5 دیدار همزمان پیگری شد که طی آن تیم فوتبال برق شیراز با پیروزی 3 بر صفر برابر ملوان بندرانزلی 6 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

در حال حاضر تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با تحمل دو شکست پی در پی بدون امتیاز قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است.

نتایج نهایی دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* پیکان یک - ذوب آهن اصفهان 2

گلها: محمدرضا طهماسبی (68 - پنالتی) برای پیکان و مصطفی صالحی نژاد(15) و ایگور کاسترو(2 + 90) برای ذوب آهن اصفهان

اخراج: سیدمهدی سیدصالحی(39) از تیم پیکان

* مس کرمان 4 - استقلال اهواز صفر

گلها: مرتضی ابراهیمی (10)، فرزاد آشوبی (30 - پنالتی)، روح الله بیگدلی (49) و رسول نویدکیا(61)

اخراج: مجید خدابنده لو(75) از تیم مس کرمان

* برق شیراز 3 - ملوان انزلی صفر

گلها: مهدی شیری(33 و 54) و فرید عابدی (26)

* ابومسلم مشهد یک - صباباتری قم صفر

گل: مصطفی شهرکی(61)

* راه آهن صفر - مقاومت سپاسی شیراز صفر