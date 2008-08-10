بقایی در گفتگو با مهر: فرهنگمان با بررسی تطبیقی بهتر معرفی می شود

دکتر بقایی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد افزود: اقبال چهرهای است که خدمت بسیار به زبان و فرهنگ فارسی کرده است. در خارج از مرزهای ایران و در سرزمینی که شعلههای زبان فارسی رو به خاموشی گذاشته بود اقبال آن را دوباره زنده کرد. از سوی دیگر دیدگاههای نوین اقبال در مورد دین و نگرشهای تازه او به جامعه اسلامی و همین طور راهنماییها و ارشادهای او برای نسل جوان که در قالب منظومههای متعدد ارائه شده جملگی میتوانند راهنمایی برای نسل کنونی دنیای اسلام باشند.
این پژوهشگر تصریح کرد: بنابراین پرداختن به اقبال در واقع توجه به ذهن جمعی جهانی است که به نام اسلام می شناسیم. از سوی دیگر هر ایرانی به دلیل علاقهای که به زبان و فرهنگ خود دارد با پرداختن به اقبال و اعتلا بخشیدن به نام او در واقع به پرورش فرهنگ و زبان خود پرداخته است. از این رو توجه به اقبال برای ایرانیان از دو منظر یاد شده قابل توجه و تامل است.
بقایی در رابطه با بررسیهای تطبیقی اقبال با متفکران غربی اضافه کرد: اگر چنانچه افکار و آرای متفکران فرهنگ ایران را با متفکران غربی مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم پی میبریم که بسیاری از آثار متفکران غربی که اکنون در جهان به نام آنها ثبت شده پیشتر در فرهنگ ایران بزرگ وجود داشته است. مشخصاً اگر بخواهیم در مورد اقبال به این مقایسه دست بزنیم متوجه میشویم که او برای اولین بار بسیاری از اندیشههایی را که اکنون در غرب مورد توجه حوزههای فلسفه دین، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و زمینههای مرتبط با آنها وجود دارد پیشترمطرح شده است. این ادبیات تطبیقی که متأسفانه از شاخههای بسیار پژمرده درخت تحقیقات فرهنگی ماست آنچنان نمودی ندارد که جوانان ما از این طریق به خودشناسی دست یابند و بدانند بسیاری از اندیشههایی که در غرب مطرح شده پیشتر در فرهنگ خود آنها وجود داشته و مطرح شده است.
این نویسنده در مورد آثاری که در آینده نزدیک از سوی وی قرار است منتشر شود افزود: همین روزهای آینده کتاب "نقد تواریخ هرودت" منتشر خواهد شد. این کتاب ترجمهای است از یک اثر دو محقق امریکایی که درباره جنگهای ایران و یونان نوشتهاند. کتاب را انتشارات یادآوران منتشر میکند. این کتاب بررسی معروفترین و کهنترین اثر تاریخی بشری است که بهوسیله هرودت نوشته شده است. دو محقق که از استادان تاریخ یونان باستان هستند هدفشان از تحریر این کتاب این است که گفتههای هرودت را بر اساس یافتههای جدید تاریخی و علمی مورد تطبیق قرار بدهند و صحت و سقم این کتاب را با توجه به بعضی اغراقگوییهایی که بهوسیله این مورخ صورت گرفته مورد بازبینی قرار بدهند. در پایان این دو محقق به این نتیجه میرسند که هرودت که به او پدر تاریخ لقب دادهاند بسیار جانبدارانه در مورد کشور خودش قلمفرسایی کرده است. بر این اساس بهتر است به هرودت به جای پدر تاریخ بگوییم پدر دروغگویان، زیرا تمامی آنچه را که راجع به تاریخ جنگهای ایران و یونان به نگارش درآورده است تحریفی به نفع کشور یونان است.
این نویسنده و پژوهشگر در مورد کتاب بعدیاش که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد افزود: کتاب بعدی ، اقبال ؛ (گلی که در جهنم روئید) تألیفی مرکب از مجموعه مقالاتی در شناخت اقبال لاهوری به شمار میرود. تلاش نویسنده در این کتاب این است که برخی شبهاتی را که درباره اقبال وجود دارد از ذهن خواننده بزداید. کتاب دارای 20 فصل و 340 صفحه است. این کتاب بهزودی از سوی حوزه هنری مهر منتشر خواهد شد.
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