220 مدرسه اسلامی در آمریکا فعالیت دارند

نظم و انضباط ، آموزش بر اساس ارزش و تأکید بر دستاورد آکادمیک، که مستلزم توجه به فرد فرد دانش آموزان در کلاسهای کم جمعیت است ، والدین مسلمان را ترغیب کرده تا فرزندان خود را که در اقلیت به سر می برند در مدارس اسلامی ثبت نام و آنها را از تأثیرات فرهنگی و غیر دینی مدارس غرب دور نگهدارند.

با وجود اینکه وزارت آموزش و پرورش روند ثبت نام در مدارس اسلامی را دنبال نمی کند، اما به طور کلی شواهد قابل توجهی در زمینه رشد ثبت نام در مدارس اسلامی وجود دارد.

بر اساس آمار شورای روابط اسلامی- آمریکایی، طی چهار سال گذشته ، تعداد مدارس اسلامی در سراسر ایالات متحده از 194مدرسه به 220 مدرسه افزایش یافته است. این آمار بی تردید کلاسهای آموزشی مساجد را دربرنگرفته است. در بسیاری از مناطقی که دانش آموزان مسلمان به مدارس اسلامی دسترسی ندارند قرآن و معارف اسلامی را در مساجد و زیر نظر امام جمعه مسجد می آموزند.

روند توسعه مدارس اسلامی در بریتانیا با کندی صورت می گیرد که این امر به ویژه پس از حملات هفتم ژوئیه 2005 و ارائه اطلاعات درباره اینکه تروریستهای این واقعه در مدارس اسلامی حضور یافته بودند تشدید شد.

اکنون دولت بریتانیا در میان اقداماتی که به ظاهر در راستای منافع جامعه مسلمان است در نظر دارد مدارس اسلامی این کشور را تحت کنترل مقامات رسمی آموزش محلی قرار داده و آنها را با سایر مدارس دینی کشور هماهنگ کند. به عنوان شاهد مثال می توان به وعده تأسیس 150 مدرسه جدید اسلامی پس از حملات هفتم ژوئیه اشاره کرد.

به دنبال اقدامات کنترل کننده، دولت بریتانیا تصمیم گرفت به مدارس دینی بودجه اختصاص داده و آنها را به بخش دولتی متصل کند اما طی نظرسنجی هایی که انجام گرفت بسیاری از مردم با این امر مخالفت کردند و علت آن تنها تبلیغات سوء علیه مدارس اسلامی بود.

هم اکنون حدود 7 هزار مدرسه دینی در سراسر انگلستان وجود دارند که بیشتر این مدارس مسیحی هستند. 36 مدرسه یهودی، پنج مدرسه اسلامی و دو مدرسه سیکها در بخش دولتی انگستان فعالیت می کنند. علاوه بر این 120 مدرسه اسلامی، 100 مدرسه مسیحی انجیلی و 50 مدرسه یهودی نیز به طور مستقل از دولت به فعالیت خود ادامه می دهند.

مخالفتها، تعصبات و باورهای نادرست تنها به مدارس اسلامی اروپا و آمریکا اختصاص ندارد و در استرالیا هم وضع به همین منوال است به طوری که نخست وزیر سابق استرالیا پیشتر هشدار داده بود که مدارس اسلامی این کشور از برنامه های درسی تصویب شده دولت فراتر نروند چرا که این امر ممکن است نگرانی درباره هر کدام از دانش آموزان را تشدید کند.

بسیاری از این سیاستمداران مبارزه با افراط گرایی را در گرو مبارزه با مدارس اسلامی می دانند. درحالی که نهادهای آموزش اسلامی به ویژه آنها که در اقلیت بسر می برند خود را در راه مبارزه با افراط گرایی متعهد می دانند.

مدارس اسلامی بیش از هر مدرسه دیگری در استرالیا از لحاظ تعداد و اندازه در حال رشد وگسترش هستند. سازمانهای اسلامی استرالیا تعداد مسلمانان این کشور را 350 هزار نفر تخمین زده اند.

والدین کودکان مسلمانی که در اقلیت به ویژه در کشورهای غربی زندگی می کنند به کرات تمایل خود را برای تحصیل کودکان خود در مدارس اسلامی نشان داده اند که علت آن بسیار واضح است، آنها می خواهند کودکانشان اصول اسلام را در مدرسه آموخته و کنار سایر دروس ملی، قرآن بیاموزند. این فرآیند در زمینه اقامه نماز در مدرسه و تطبیق تقویم آکادمیک با مناسبتهای دینی به ویژه فراهم کردن شرایط ویژه در طول ماه رمضان به اوج خود می رسد.

درمیان سوء باورهایی که نسبت به مدارس اسلامی در غرب وجود دارد نمونه های موفقی هم می توان یافت که حتی غیرمسلمانان را نیز به خود جلب کرده است. این مدارس درکنار فعالیتهای علمی و دینی خود ترویج تساهل و تأکید بر مشترکات میان پیروان ادیان مختلف در جامعه را در صدر دستور کار خود قرار داده اند.

بسیاری از مردم به دشواری این حقیقت را می پذیرند، اما مدارس اسلامی آموزش مدرن را بدون توجه به دین به دانش آموزان ارائه می دهند. آموزش در این مدارس به نحوی صورت می گیرد که اذهان جوانان با ارزشهای تساهل دینی آشنا شود و توجه ویژه ای به آن مبذول دارند.

مقامات برخی کشورها نیز نتوانسته اند نسبت به فعالیت مدارس اسلامی تساهل نشان داده و تلاش کردند آموزش مطالب اسلامی را در مداس خصوصی وارد کرده تا دانش آموزان مسلمان از آن سودبرند. درحالی که متصدیان آموزش اسلامی همواره در تلاش بودند به منظور مبارزه با این طرز فکر نظام آموزش مدارس خود را متحول کرده تا تنها نشان دهند این مدارس در راه ترویج فرهنگ صلح و اتحاد ملی فعالیت می کنند.