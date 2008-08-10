به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دارالحیات، مصطفی سیریتش مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین با اشاره به اینکه آینده گفتگوی بین تمدنها و فرهنگها در گرو تمسک مسلمانان به میراث اسلامی است، اظهار داشت: همزیستی نقطه حساسی است که روند تمدن اسلامی در گذشته طی کرده است. با توجه به اینکه ادامه هر تمدنی در گرو همزیستی آن با تغییرات است، تمدن اسلام نیز به منظور بقا، نیاز به همزیستی با تغییرات و شرایط موجود دارد.

مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین با اشاره به اینکه قرآن کریم بزرگترین حجت در تاریخ است، تصریح کرد: حضرت محمد (ص) پیامبر همه جهان است که اولین پیامبرنبوده و کتاب او نیز به یکباره نازل نشده و حتی تاریخ با رسالت او آغاز نشده است که با مرگ او به پایان رسد. بنابراین احکام خیرخواهانه پیامبران پیش از خود را تیز انکار نکرده است. در این کتاب آسمانی از یهودیان و مسیحیان نیز یاد شده است، از این رو ضرورت همزیستی و تمسک آنها به رسالت پیروان ادیان آسمانی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مسلمانان باید روح تسامح را در میان ادیان دیگر توسعه و گسترش دهند، افزود: آنها باید در انجام عمل خیر از یکدیگر پیشی گیرند؛ از آنجایی که اعمال خیر به همه پیروان ادیان آسمانی متعلق است مسلمانان باید طلیعه‌دار آن باشند.

مصطفی سیریتش با بیان اینکه انتخاب صلح به جای درگیری و جنگ نشانگر احترام متقابل است، یادآور شد: ادیان و مذاهب مختلف دارای میراث آسمانی مشابهی هستند بنابراین با توجه به مسئولیت تاریخ نمی‌توانند نسبت به آینده خود اظهار تجاهل کنند. مسلمانان در گذشته بر دیگران تأثیر می‌گذاشتند و آنها را به ایمان و تشریک مساعی در امور تشویق می‌کردند. امروز نیز باید این رویه را ادامه دهند.