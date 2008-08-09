حمله گرجستان به جدایی طلبان نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گرنوت ارلر، قائم مقام وزارت خارجه آلمان درگفتگو با ایستگاه رادیویی ان دی آر آلمان، استفاده گرجستان از عملیات نظامی برای الحاق دوباره مناطق جدایی طلب این کشور را خلاف قوانین بین المللی ارزیابی کرد.

وی درباره ادامه تنش ها گفت: تفلیس، توافقنامه آتش بس سال 1992 با مسکو را درباره مناطق جدایی طلب تحت حمایت روسیه نقض کرده است.

این مقام آلمانی، جنگ را راه حل مشکل جدایی طلبی در گرجستان ندانست.

وی، دخالت روسیه در جنگ را ناشی از حمله تفلیس به نیروهای حافظ صلح مسکو در مناطق جدایی طلب عنوان کرد.

حمله گرجستان به اوستیا از پنج شنبه آغاز شده و تا این لحظه ادامه دارد، هر لحظه دامنه درگیری ها در حال افزایش است و این درگیری ها به آبخازیا، دیگر منطقه جدایی طلب هم کشیده شده است.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 اوستیای جنوبی استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد و پس از آن شورایی چهارجانبه متشکل از روسیه، گرجستان، اوستیای جنوبی و شمالی برای بررسی این مسئله تشکیل شد و مذاکرات آن تا چندی پیش ادامه داشت و این در حالی است که تفلیس امید چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنشها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرده است.