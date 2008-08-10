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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

شاد در گفتگو با مهر:

مستحق پیروزی با گلهای بیشتر بودیم / حریفان باید از پگاه بترسند

مستحق پیروزی با گلهای بیشتر بودیم / حریفان باید از پگاه بترسند

مدیر عامل باشگاه پگاه گیلان ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان تیمش، این تیم را شایسته پیروزی با گلهای بیشتر مقابل استقلال دانست.

اسماعیل شاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیمش برابر استقلال تهران گفت: در نیمه نخست دو تیم بازی پایاپایی را از خود به نمایش گذاشتند اما در نیمه دوم ما بهتر بازی کردیم و مستحق پیروزی حتی با بیش از یک گل بودیم.

وی با تمجدید از عملکرد بازیکنان تیم پگاه این پیروزی را مزد زحمات آنها در زمین مسابقه دانست و افزود: با این پیروزی بار دیگر ثابت کردیم که پیروزی های ما در فصل گذشته برابر استقلال اتفاقی و شانسی نبوده و ما مستحق کسب این نتایج بوده ایم.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان خاطر نشان کرد: با انسجامی که تیم پگاه در برنامه های تیمی دارد، مطمئنا در تمام بازی ها برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم و باید حریفان از ما بترسند. مطمئنا با ادامه این روند می توانیم در پایان فصل به جایگاه شایسته ای که استحقاق آن را داریم، دست یابیم.

شاد در پایان در مورد فحاشی برخی از تماشاگران در جریان دیدار تیم های فوتبال پگاه گیلان و استقلال تهران گفت: انتظار ما این است، در بازی های بعدی تماشاگرانی که به ورزشگاه ها می آیند از بیان شعارهای اهانیت آمیز به بازیکنان و کادرفنی تیم های دیگر خودداری کرده و تنها به تشویق تیم خود بپردازند زیرا این اتفاق ها به دور از فرهنگ دینی و ملی هواداران و فوتبالدوستان ایرانی است. 

کد مطلب 729962

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