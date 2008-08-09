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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۲۰

پیش از سفر بوتفلیقه انجام‌شد:

سفر پنج وزیر کابینه الجزایر به تهران

سفر پنج وزیر کابینه الجزایر به تهران

هیئتی متشکل از وزیران امورخارجه،‌انرژی و معادن،آموزش عالی، مسکن و بهداشت الجزایر در آستانه سفر رئیس جمهور این کشور بعد از ظهر امروز وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد مدلسی وزیرامورخارجه، شکیب خلیل وزیر انرژی و معادن، رشید حراوبیه وزیر آموزش عالی، نورالدین موسی وزیرمسکن و سعید برکات وزیر بهداشت الجزایر جهت زمینه سازی و همراهی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزیره در جریان سفر رسمی به کشورمان بعدازظهر امروز وار تهران شدند.

وزیران الجزایری در بدو ورود به تهران در فرودگاه مورد استقبال منوچهر متکی وزیرامورخارجه و محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان قرار گرفتند.

پنج وزیر کابینه الجزایر فردا (یکشنبه) با همتایان ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهند کرد.

 

کد مطلب 729964

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