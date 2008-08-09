سفر پنج وزیر کابینه الجزایر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد مدلسی وزیرامورخارجه، شکیب خلیل وزیر انرژی و معادن، رشید حراوبیه وزیر آموزش عالی، نورالدین موسی وزیرمسکن و سعید برکات وزیر بهداشت الجزایر جهت زمینه سازی و همراهی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزیره در جریان سفر رسمی به کشورمان بعدازظهر امروز وار تهران شدند.

وزیران الجزایری در بدو ورود به تهران در فرودگاه مورد استقبال منوچهر متکی وزیرامورخارجه و محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان قرار گرفتند.

پنج وزیر کابینه الجزایر فردا (یکشنبه) با همتایان ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهند کرد.