بازگشت پوتین از چین و حضور در مرزهای روسیه و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تغییر برنامه سفر خود به چین و پس از شرکت در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک پکن، به منظور بررسی مسائل آوارگانی که از اوستیای جنوبی به این کشور پناهنده شده اند و همچنین بررسی وضعیت جنگ، وارد ولادی قفقاز، منطقه ای در مرز گرجستان شد.

حمله گرجستان به اوستیا از پنج شنبه شب آغاز شده و تا این لحظه ادامه دارد، هر لحظه دامنه درگیری ها در حال افزایش است و این درگیری ها به آبخازیا، دیگر منطقه جدایی طلب هم کشیده شده است.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 اوستیای جنوبی استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد و پس از آن شورایی چهارجانبه متشکل از روسیه، گرجستان، اوستیای جنوبی و شمالی برای بررسی این مسئله تشکیل شد و مذاکرات آن تا چندی پیش ادامه داشت و این در حالی است که تفلیس امید چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنشها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرده است.