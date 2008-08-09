  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۴۴

تورنمنت چهارجانبه تهران/

تیم ملی فوتسال ایران از سد چین گذشت/ تساوی تایلند با مجارستان

تیم ملی فوتسال ایران از سد چین گذشت/ تساوی تایلند با مجارستان

تورنمنت چهارجانبه فوتسال تهران با پیروزی تیم ملی کشورمان برابر تیم ملی چین پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه فوتبال تهران عصر امروز با برگزاری دو بازی در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی آغاز شد که طی آن تیم ملی فوتسال کشورمان از سد چین گذشت و دو تیم مجارستان و تایلند نیز به نتیجه تساوی رضایت دادند.

در چارچوب تورنمنت چهار جانبه تهران امروز ابتدا دو تیم تایلند و مجارستان مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل آنها در پایان با نتیجه تساوی 4 بر4 به اتمام رسید.

تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار از همین چارچوب به مصاف تیم ملی چین رفت و با ارائه یک بازی برتر موفق به شکست 5 بریک مهمان خود شد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این بازی مجید لطیفی و علی اصغر حسن زاده (2 گل) و مرتضی عظیمایی گلزنی کردند.

- برنامه سایر دیدارهای رقابت های بین المللی فوتسال چهار جانبه تهران به شرح زیر است:
یکشنبه - 20/5/87
* چین - مجارستان، ساعت 17
* ایران - تایلند، ساعت 19

دوشنبه - 21/5/87
* چین - تایلند، ساعت 17
* ایران - مجارستان، ساعت 19

کد مطلب 729967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها