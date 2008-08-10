رهبر معظم انقلاب تبیین کردند: الزامات حرکت هوشمندانه، شجاعانه و متعهدانه در سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه ، سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و خانواده های آنان، ضمن تبیین جایگاه کنونی نظام اسلامی و حرکت رو به پیشرفت آن ، به بایدها و نبایدها و همچنین الزامات حرکت هوشمندانه، شجاعانه و متعهدانه دستگاه سیاست خارجی اشاره و تأکید کردند: وزارت امور خارجه کشور باید ضمن انعکاس صحیح عزت و اقتدار روزافزون نظام اسلامی، از آن برای منافع کشور نیز بهره برداری کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود فرصت ها و چالش ها در عرصه سیاست خارجی خاطرنشان کردند: این تفکر که نبود چالش به معنای آرامش و بهره مندی از منافع تصور شود، تفکر صحیحی نیست زیرا در یک عرصه هماوردی عظیم جهانی مبتنی بر منطق زور، وجود چالش برای نظام اسلامی و ملت ایران که خواهان استقلال رأی و حرکت براساس اصول است، طبیعی و نشان دهنده پیشروی نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: نظام اسلامی در سی سال گذشته، با وجود چالش های سنگین و فراوان، پیشرفت­های بسیار و حتی تصور ناپذیری داشته است.

ایشان وحدت ملی، پایبندی به اصول، و پیشرفت در علم و فناوری را سه عنصر اصلی تأثیرگذار براقتدار ملی دانستند و با اشاره به پیشرفت ملت ایران در هر سه عرصه، خاطرنشان کردند: در داخل کشور وحدت ملی به معنای حقیقی کلمه وجود دارد و این وحدت، هم میان ملت و هم در رابطه ملت و مسئولان متجلی است و چنین وحدت ملی در دنیا کم نظیر است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پایبندی روزافزون نظام اسلامی به اصول انقلاب، آن را بسیار مهم و موجب عزت ملی و تقویت روحی ملت برشمردند و افزودند: در عرصه علم و فناوری نیز در کشور نهضتی علمی به وجود آمده و برخی پیشرفت های علمی کشور، محدود به یک یا چند کشور خاص درجهان است، ضمن آنکه فاصله زمانی برخی ازاین پیشرفت­های علمی با موارد مشابه جهانی آن بسیار کم است.

حضرت آیت الله خامنه ای گسترش تفکر اسلامی در دنیا و غلبه تفکر مقاومت در مقابل نظام سلطه، در لبنان و فلسطین را نمونه های بارزی از پیشرفت نظام اسلامی در افکار عمومی و افزایش عظمت و اقتدار ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: امروز در باره ایران، تعابیری همچون قدرت منطقه ای و یا ابرقدرت منطقه ای به کار می رود که همه این موارد نشان می دهد نظام اسلامی به برکت پایبندی به اصول، حرکت رو به جلو داشته است.

ایشان با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه باید این پیشرفت و عزت را منعکس کند و از آن بهره برداری لازم را انجام دهد ، افزودند: عمل به این مسئولیت مهم نیازمند حرکت هوشمندانه، شجاعانه و متعهدانه وزارت امورخارجه است و سفرا به عنوان نیروهای خط مقدم صحنه دیپلماسی، وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه عناصر عرصه سیاست خارجی باید به مبانی و اصول نظام اسلامی و حرکت رو به جلو آن اعتقاد کامل و راسخ داشته باشند، خاطرنشان کردند: یکی از موارد مهم در سیاست خارجی نظام اسلامی، اولویت قائل شدن برای جهان اسلام و منافع آن و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در جهان اسلام است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید براینکه ملت ایران با تکیه براصول خود و استقلال و عزت ملی، در مسیری رو به جلو حرکت کرده است که همواره سعی می شد حرکت دراین مسیر، امکان ناپذیرجلوه داده شود افزودند: دراین مسیر نباید از هیاهوها و خطر ها ترسید زیرا برآیند این حرکت، سود مطلق است.

ایشان یکی از وظایف مهم سفرای نظام اسلامی را برقراری ارتباط با افراد تأثیرگذار ونخبه به منظورتبیین صریح تفکر ومواضع نظام اسلامی دانستند و تأکید کردند: برای مثال ، ایده جمهوری اسلامی ایران در قضیه فلسطین یکی از قوی­ترین ایده ها ست زیرا ایران معتقد است باید سرنوشت فلسطین در معرض آرای ساکنان اصلی این سرزمین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی قرار گیرد و کشوری مبتنی بر انتخاب و رأی مردم فلسطین تشکیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی، سفرا را نمایندگان ملت ایران دانستند وخطاب به آنان خاطرنشان کردند: شما نمایندگان ملتی هستید که هشت سال در مقابل همه قدرت­ها ایستادگی بی نظیری کرد و پیروز شد ضمن آنکه شما نماینده آینده روشن ملت ایران یعنی چشم انداز بیست ساله هستید و باید در مسیر جایگاه تعریف شده در چشم انداز تلاش کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای درپایان با اشاره به اینکه نیروهای انقلابی، متعهد و با تجربه در وزارت خارجه در اکثریتند ، بر لزوم دقت بیش از پیش در ارزشیابی و انتخاب افراد برای مأموریت ها و پرهیز از انتخاب های سلیقه ای و رابطه ای تأکید کردند و افزودند:‌ سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران باید بدون هیچ ملاحظه ای ، بیانگرعظمت و شکوه امام خمینی (ره) ، نماینده نظام اسلامی، و پایبند به اصولِ ملت ایران باشد.

در آغاز این دیدار آقای متکی وزیر امور خارجه ضمن بیان گزارشی از عملکرد یک­سال گذشته دستگاه دیپلماسی کشور گفت: ایستادگی مشروع و همراه با منطق در دفاع از حقوق ملت ایران، عبور قدرتمندانه از بحران­های منطقه ای طراحی شده، حضور مؤثر در اجلاس های منطقه ای و بین المللی، تقویت جایگاه تفکر دینی، تلاش برای تقویت جایگاه نهادهای چند جانبه بین المللی، به شکست کشاندن تهدیدات تحریمی بر ضد ملت ایران، روابط مردمی محور، و اهتمام به مسائل فرهنگی و حوزه ایرانیان خارج از کشور از جمله اقدامات دستگاه دیپلماسی بوده است.



