سفر پتریوس به بیروت بیانگر شکست سیاست آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، حسن حب الله درجریان مراسمی در روستای زوطر در جنوب لبنان افزود: سفر دیوید پترایوس همچنین عدم توانایی واشنگتن در تحمیل بیانیه ای کاری همسو با سیاست خود در از بین بردن مقاومت و سلاح آن در لبنان نشان می دهد.

برخلاف خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی، دولت وحدت ملی لبنان اخیرا پیش نویس بیانیه کاری خود را با تاکید بر حق مقاومت تصویب کرد.

این بیانیه هم اکنون برای تصویب نهایی درمجلس لبنان درحال بررسی است و تاکید می کند: لبنان، ملت، ارتش و مقاومت آن حق دارد که برای آزادی باقی سرزمین هایش یعنی مزارع شبعا، کفر شوبا و بخش شمالی روستای غجر که در دست اسرائیل است، با استفاده از همه راه ها و اسلوب های قانونی و مقاومت دربرابر هرگونه حمله اسرائیل تلاش کند.

حب الله گفت: ژنرال دیوید پتریوس به نام کشور خود که طراح قطعنامه بین المللی 1559 بود به لبنان آمد تا اعلام کند که گروه هم پیمان واشنگتن در لبنان نتوانست نقش خواسته شده را ایفا کند و در ماموریت خود شکست خورد.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت نقشی وحدت گرا در لبنان داشته باشد که مبنای اساسی آن، حفاظت از لبنان است و این امر تنها از طریق پاسداری از قدرت لبنان میسر می شود.

این نمایند حزب الله افزود: قدرت لبنان امروز در مقاومت مسلحانه و ارتش مسلح آن است که در کنار مقاومت برای حفاظت از لبنان قرار دارد.

وی افزود: همنوایی ارتش و مقاومت در لبنان مبنا و چارچوب حفاظت از لبنان در برابر هرگونه خطر و حمله احتمالی صهیونیست ها درهر زمانی به شمار می رود.