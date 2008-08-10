موسوی لاری در گفتگو با مهر : پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی یک تجربه جدید است / سه شرط مجمع روحانیون

حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری ، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع مطرح شده به عنوان امکان تشکیل دولت وحدت ملی توضیحاتی داد و اظهارداشت: موضوع تشکیل این دولت زمانی مطرح می شود که کنشگران و فعالان سیاسی جامعه با گرایشات مختلف سیاسی، به بحث مشترک عبور از بحرانی که فکر می کنند وجود دارد، بیندیشند.

وی افزود: اصل شکل گیری دولت ائتلاف ملی در صورتی توسط فعالان سیاسی و دلسوزان نظام دنبال می شود که آنها به این نتیجه رسیده باشند که مشکلی متوجه جامعه است. لذا برای دستیابی به این هدف آنها باید روی حداقل ها تشریک مساعی کنند و یا هدفی را ترسیم کنند که امکان رسیدن به آن امکان پذیر باشد.

موسوی لاری تصریح کرد: بحث تشکیل دولت وحدت ملی که با فراگیری و حضور تمامی احزاب و جریانات سیاسی شکل می گیرد، دارای یک پس زمینه و الزاماتی است که اولین مفروض آن این است که شرایط فعلی و مدیریت داخلی نتوانسته شرایط مناسبی برای کشور فراهم کنند.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز رسیدن به ائتلاف فراگیر حزبی و دولت وحدت ملی را مستلزم پیمودن راهی طولانی دانست و ادامه داد: تشکیل چنین دولتی درسی جدید در عرصه سیاسی محسوب می شود که اولین شرط رسیدن به آن این است که جریانات سیاسی کشور در این راه تنها به اثبات خود بپردازند و از نفی دیگران بپرهیزند.

وی به گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا توصیه کرد ازهر آنچه توانایی دارند برای حضور در انتخابات بهره بگیرند چراکه در حال حاضر تنها دو قطب سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در جامعه ما مطرح هستند که در هر دو طیف روشنفکران، نیروهای مردمی، روحانیون و افراد شناخته شده وجود دارند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم اضافه کرد: اگر دو طیف با رویکرد و تفکر اثبات خود وارد عرصه انتخابات شوند و به جای نفی و تخریب رقیب به دنبال مطرح نمودن نیروهای خود باشد اولین گام در راه تشکیل دولت وحدت ملی با موفقیت برداشته شده است.

موسوی لاری گفت: قدم دوم در راه تشکیل دولت وحدت ملی با دنبال کردن حداقل مطالبات هر جریان سیاسی برداشته خواهد شد به این صورت که جریانات سیاسی موجود به جای پیگیری حداکثر مطالبات خود در انتخابات آینده به حداقل ها اکتفا کنند.

وی گام نهایی پیش فرض مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی را مربوط به پذیرفتن نامناسب بودن شرایط فعلی و ناکارآمدی در مدیریت اجرایی خواند و خاطر نشان کرد: اگرچه گروه های سیاسی دو جناح مشکلات موجود در جامعه از جمله تورم، مسکن، معیشت مردم و مشکلات فرهنگی را پذیرفته اند اما باید بدانند که این امر صرفا محصول سوء مدیریت است.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پایان تصریح کرد: اگر هم در نهایت گروه های سیاسی به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی نروند اما بپذیرند که یکدیگر را حذف نکرده و تنها به دنبال اثبات خویش باشند در آستانه یک تحول جدید قرار می گیریم که این به این معناست که برنامه ریزی و خرد ورزی جای تصمیمات عجولانه را خواهد گرفت.





