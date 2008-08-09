نتیجه در بازی تدارکاتی مهم نیست / تماشاگران برای تشویق تیم ملی فوتسال به ورزشگاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس پس از پیروزی تیم فوتسال کشورمان برابر چین، در جمع خبرنگاران گفت: در دیدارهای تدارکاتی نتیجه برای ما اهمیتی ندارد زیرا در این دیدارها تنها به فکر ارزیابی توانایی بازیکنان و پیاده کردن تاکتیک های مختلف در زمین مسابقه هستیم.

وی ادامه داد: در این دیدار چین بازی فوق العاده ای را از خود ارائه داد. چینی ها در دقایقی پایانی با 5 نفره کردن تیم خود فشار زیادی را روی دروازه ما ایجاد کردند. این فشار تجربه بسیار خوبی برای بازیکنان دفاعی ما بود و توانستند در جریان حملات متعدد حریف با دو توپ ربایی گلهای ارزشمندی را به ثمر برسانند.

سرمربی تیم فوتسال کشورمان تاکید کرد: ما در دیدارهای بعدی هم سعی می کنیم ضمن مرور تاکتیک های تیمی خود، حریفان را شکست داده و عنوان قهرمانی تورنمنت تهران را از آن خود کنیم.

وی اضافه کرد: امروز با توجه به برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال، انتظار نداشتیم تماشاگر زیادی به ورزشگاه بیاید اما از هواداران و دوستداران فوتبال و فوتسال می خواهم فردا با حضور در سالن 12 هزارنفری ورزشگاه آزادی بازیکنان تیم فوتسال را پیش از حضور در جام جهانی مورد تشویق خود قرار دهند.

شمس در پایان گفت: ما دو دیدار مهم تدارکاتی در روزهای 29 و 30 مردادماه با اسپانیا برگزار می کنیم که آن دیدارها نشان خواهد داد که تیم فوتسال کشورمان در چه سطحی از آمادگی قرار دارد.