به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستورکارهای جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از ‌روز یکشنبه تا چهارشنبه بیستم تا بیست و سوم مرداد ماه اعلام شد.

جزییات دستورکارهای کمیسیون‌های در هفته جاری به این شرح است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات



کمیسیون آموزش و تحقیقات در روز یکشنبه دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات حشمت اله فلاحت ‌پیشه ، سید جواد زمانی و محمدرضا شعبانی ، نمایندگان اسلام آباد غرب، کنگاور و کرمانشاه و بررسی مشکلات آموزش و پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش و نیز استماع گزارش معاون امنیتی وزارت کشور درخصوص مسائل آموزش عالی کشور را در دستور کار دارد و در روزدوشنبه هم وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با حضور در این کمیسیون به سؤالات احمدعلی مقیمی، نماینده خمین، سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت و کلاله و 12 نماینده دیگر پاسخ می دهد.



بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1364 (فرعی) و بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1385 کل کشور (فرعی- چاپ 92) در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد و در روز دوشنبه همچنین قراراست جلسه کمیته آموزش و پرورش درخصوص اولویتهای آموزش و پرورش، جلسه کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی درخصوص اولویتهای آموزش عالی وجلسه کمیته تحقیقات و فناوری درخصوص بررسی وضعیت تحقیقات و اولویتهای تحقیقات برگزار شوند.



اعضای کمیسیون آموزش مجلس در روز سه شنبه گزارش عملکرد دانشگاه پیام نور توسط رئیس دانشگاه پیام نور، بررسی وضعیت ظرفیت رشته‌های پزشکی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در برنامه خود دارند.



کمیسیون اجتماعی

رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاونین مربوطه به ‌منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان و بحث و تبادل ‌نظر پیرامون برنامه‌های آتی در روز دوشنبه در کمیسیون اجتماعی حاضر می شوند و دعوت از خاتمی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور ارائه گزارش عملکرد جمعیت و بحث و تبادل‌نظر پیرامون برنامه‌های آتی و جلسه مشترک با صلاحی رئیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی به‌منظور بررسی وضعیت مناطق یادشده هم در ردستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارند.

سه‌شنبه این درحالی است که کمیسیون اجتماعی در روز سه شنبه بررسی شور اول طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، بررسی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)، بررسی لایحه استفساریه قانون الزام دولت به اقدام قانونی به‌منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) و جلسه مشترک با فقیه، رئیس سازمان بهزیستی کشور به‌ منظور بررسی عملکرد آن سازمان را در برنامه دارد.



کمیسیون اقتصادی

در روز دوشنبه قرار است بعد از نشست هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی نشستی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و استماع برنامه‌های آتی برگزار شود و سپس بررسی شور اول لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره و تسعیر دارایی‌ها وبدهی ‌های ارزی،بررسی شور اول لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی و بررسی لایحه موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.



نشست کمیسیون با مدیران عامل بانکها و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی ، بررسی شور اول لایحه تمدید ماده (10) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب 1369) و استثناء آنها از احکام مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

، نشست با وزیر کار و امور اجتماعی و استماع برنامه‌های آتی وزارتخانه مذکور، نشست با وزیر رفاه و استماع برنامه‌های آتی وزارتخانه مذکور، آشنایی با سیستم‌های کاربردی و فناوری وزارت بازرگانی با حضور وزیر بازرگانی و معاونین و مسئولین ذی‌ربط وزارتخانه مذکور از دیگر برنامه های این هفته کمیسیون اقتصادی است.



کمیته سیاستهای پولی و مالی هم بررسی شور اول لایحه اصلاح قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحی بند «الف» ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1380 و بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و کمیته تجاری و مالی ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) را در دستور کار دارند.



کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی



بررسی طرح حفظ حریم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه ‌های علمیه و بیوت مراجع تقلید ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان) در روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و در روز دوشنبه هم اعضای این کمیسیون به جمع‌بندی و بررسی نهایی طرحها و لوایح مطروحه در کمیته‌های سه ‌گانه کمیسیون و نیز بررسی شور دوم لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358 می پردازند.

در روز سه ‌شنبه استماع گزارش مسئولین وزارت اطلاعات و دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات قمری، نماینده ایلام ایوان مهران شیروان و چرداول، کواکبیان نماینده سمنان و شهریاری نماینده زاهدان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و بعد از آن قرار است اعضای این کمیسیون نشست مشترکی با آیت ‌ا... شاهرودی، رئیس قوه قضائیه داشته باشند.

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کارگروه امنیت داخلی و شوراها نیز این هفته بررسی شور اول لایحه اختصاص ده درصد (10%) از عوارض سالیانه نوسازی به منظور جمع‌ آوری حمل و نقل، بازیافت و دفع زباله‌های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست‌ محیطی و بهداشتی، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل کالاهای خارجی در قلمرور جمهوری اسلامی ایران، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 1334، بررسی شور اول طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را در برنامه دارد.



کارگروه روابط خارجی این کمیسیون نیز در هفته جاری قرار است لایحه یک فوریتی موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق، و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ، لایحه موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی ولایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 را مورد بررسی قرار دهد.



همچنین اعضای کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی بررسی شور اول طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (177) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی شور اول لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسؤولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی شور اول لایحه پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار دارند.

کمیسیون انرژی



دعوت از وزرای نیرو و نفت جهت بررسی مسائل و مشکلات صنعت برق، سوخت رسانی نیروگاهها و همچنین گازرسانی در شش ‌ماهه دوم سال جاری ، دعوت از معاون امور بین‌الملل وزارت نفت جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت امور بین‌الملل نفت ، دعوت از مدیریت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران جهت ارائه گزارشی از برنامه‌ها و پژوهشهای آن شرکت ، دعوت از وزیر نیرو جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صنعت برق کشور و پاسخگویی به سؤال حیدری نماینده سقز و بانه، دعوت از وزیر نفت جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صنعت نفت کشور، دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤالات سودانی، حسینی صدر و نادران، نمایندگان اهواز، خوی و تهران، جهانبخش امینی، نماینده کرمانشاه، سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو و چالدران، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، پرویز سروری، حسین‌نجابت، الیاس نادران، ناصر سودانی، جواد آرین‌منش و محمدابراهیم نکونام، نمایندگان تبریز، تهران، اهواز، مشهد و کلات

و گلپایگان از اهم برنامه های کمیسیون انر‍ژی در هفته جاری است.



کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

کمیسیون برنامه بودجه مجلس نیز این هفته دعوت از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ارائه گزارش درخصوص تشکیلات و وظایف جدید معاونت مذکور بحث و تبادل ‌نظر پیرامون مسائل مختلف مربوط به دیوان محاسبات با حضور رئیس‌ کل و دادستان دیوان، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تسویه بدهی‌های دولت به بانکها، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 1380، بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (177) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در برنامه دارد.



کمیسیون بهداشت و درمان

کمیسیون بهداشت روزدوشنبه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاق به کنوانسیونهای ژنو 1977 وبررسی گزارش کمیته‌های چهارگانه کمیسیون و درروز سه شنبه دعوت از وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤال نادرقاضی ‌پور نماینده ارومیه ، ارائه گزارش عملکرد بنیاد امور بیماریهای خاص با حضور مسئولین ذی‌ربط، ادامه بررسی آئین‌نامه داخلی کمیسیون را به عنوان دستور کار اعلام کرده است.



کمیسیون صنایع و معادن

اعضای کمیسیون صنایع این هفته علاوه بر بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور، دعوت از وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کار و امور اجتماعی و نفت را جهت معارفه و بررسی عملکرد و برنامه‌های این وزارتخانه ها را در دستور کار دارند و گزارش مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران از عملکرد و برنامه‌ها نیز از دیگر برنامه های این هفته کمیسیون صنایع عنوان شده است.

کمیسیون عمران



بازدید از مراکز آموزش و سیمیلاتور سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه گزارش فعالیتهای سازمان، نشست مشترک اعضاء و هیئت رئیسه کمیته‌های فرعی به منظور تدوین برنامه کاری و اولویت‌بندی زمان بازدید از پروژه‌های عمرانی در سطح کشور از عناوین دستور کار کمیسیون عمران در روز یکشنبه است و در روز دوشنبه علاوه بر بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334، دعوت از کانون پیمانکاران به منظور بررسی مسائل و مشکلات ذی‌ربط، دعوت ازاتحادیه شرکتهای قطار شهری کشوربه منظور ارائه گزارشی ازروند اجراء پروژه‌های مترو در کلان ‌شهرها ، دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤال مقداد نجف‌نژاد، نماینده بابلسر و فریدونکنار در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

کمیسیون فرهنگی



آشنایی کمیسیون فرهنگی با برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی با حضور رئیس سازمان و معاونان متبوع، بررسی شور اول لایحه اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌ های تخصصی، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334، بررسی شور اول طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید ، بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 ، بررسی شور اول لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و بررسی طرح یک‌فوریتی تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه از جمله برنامه های هفته جچاری کمیسیون فرهنگی است .



کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان این کمیسیون ، بحث و تبادل‌نظر با مسؤولین مرکز امور زنان و خانواده و شورای فرهنگی اجتماعی زنان درمورد بنیان خانواده و در کارگروه رسانه و هنر نیز طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه و سوابق قانون مطبوعات و در کارگروه فرهنگ و گردشگری ،شور اول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب و شور اول لایحه نظارت بر ساخت و فروش اشیاء مشابه و بدل آثار فرهنگی تاریخی مورد برسی قرار می گیرند.

کمیسیون قضائی و حقوقی



بررسی شور اول لایحه اصلاح قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ، بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 1117 قانون مدنی، بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه، استماع گزارش بوربور، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش، بررسی مانده دستور روز دوشنبه 21/5/1387، بررسی شور اول طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، استماع گزارش وزیر رفاه درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارتخانه در دستور کار این هفته کمیسیون قضایی قرار دارد.



کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی



دعوت از میرکاظمی وزیر بازرگانی، و بحث پیرامون قیمتهای تضمینی، تعرفه واردات و بازار محصولات کشاورزی، بررسی شور اول طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بررسی شور اول طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، بررسی شور اول طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید ، دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات مقداد نجف ‌نژاد، نماینده بابلسر و فریدون‌کنار، امیر طاهرخانی، نماینده تاکستان، حسین امیری خامکانی، نماینده زرند، رضا عبداللهی، نماینده ماه‌نشان به عنوان دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی اعلام شده است.

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی



جلسه هیئت رئیسه کمیسیون، بحث و بررسی پیرامون اولویتهای یکساله کمیسیون، بحث و بررسی پیرامون اصلاح ساختار کمیسیون، جلسه کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی جهت رسیدگی به شکایات واصله، جلسه کمیته سیاسی و نظامی جهت رسیدگی به شکایات واصله، بحث و بررسی پیرامون مصوبات رؤسای کمیسیونها با ریاست مجلس شورای اسلامی (بند 3)، نحوه تعامل با دیوان‌محاسبات‌کشور موضوع نامه شماره 39/1000 مورخ 5/5/1387 برنامه های کمیسیون اصل 90 در هفته جاری است.



کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت



کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت هم این هفته بررسی نحوه تغییر نظام یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی دولت با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه یارانه‌ها در برنامه دارد.