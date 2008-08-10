پارک کوثر سقز تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عثمان رحیمی شب گذشته در جریان بازدید استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان اعلام کرد: عملیات اجرای این پارک از سال 86 آغاز شده و تاکنون بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار سقز افزود: کل اعتبار پیش بینی شده برای احداث پارک کوثر شهر سقز مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است که تاکنون مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از این مبلغ هزینه شده است.

رحیمی با اشاره به مساحت کل پارک کوثر سقز بیان داشت: کل مساحت زمین این پارک 37 هکتار است که بخشی از زمین آن از مردم خریداری شده است.

وی عنوان کرد: در این پارک علاوه بر ایجاد فضاهای سبز امکانات مختلف اقامتی و رفاهی مختلفی نیز در نظر گرفته شده است و محل بسیار مناسبی برای استراحت شهروندان سقزی به شمار می رود.

شهردار سقز ایجاد و ساخت پارکینگ، رستوران، نمایشگاه، نمازخانه، سرویس بهداشتی، سفره خانه سنتی و ... را از دیگر بخش های جانبی این پارک برشمرد.

پارک کوثر در یکی از محلات قدیمی و حاشیه نشین شهر سقز احداث شده که در نوع خود کاری است بسیار مناسب و مورد نیاز مردم است.