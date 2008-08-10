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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

پارک کوثر سقز تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: شهردار سقز از بهره برداری از پارک کوثر این شهر تا قبل از پایان سال جاری و در ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عثمان رحیمی شب گذشته در جریان بازدید استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان اعلام کرد: عملیات اجرای این پارک از سال 86 آغاز شده و تاکنون بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار سقز افزود: کل اعتبار پیش بینی شده برای احداث پارک کوثر شهر سقز مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است که تاکنون مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از این مبلغ هزینه شده است.

رحیمی با اشاره به مساحت کل پارک کوثر سقز بیان داشت: کل مساحت زمین این پارک 37 هکتار است که بخشی از زمین آن از مردم خریداری شده است.

وی عنوان کرد: در این پارک علاوه بر ایجاد فضاهای سبز امکانات مختلف اقامتی و رفاهی مختلفی نیز در نظر گرفته شده است و محل بسیار مناسبی برای استراحت شهروندان سقزی به شمار می رود.

شهردار سقز ایجاد و ساخت پارکینگ، رستوران، نمایشگاه، نمازخانه، سرویس بهداشتی، سفره خانه سنتی و ... را از دیگر بخش های جانبی این پارک برشمرد.

پارک کوثر در یکی از محلات قدیمی و حاشیه نشین شهر سقز احداث شده که در نوع خود کاری است بسیار مناسب و مورد نیاز مردم است.

کد مطلب 729995

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