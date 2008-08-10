احداث کریدور شمال به جنوب توسعه همه جانبه استان کردستان را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فخرالدین حیدری شب گذشته در مراسم کلنگ زنی قطعه اول بزرگراه جلفا - کرمانشاه که در مسیر شهرستان های بوکان و سقز قرار دارد، عنوان کرد: در صورت بهره برداری کامل از کریدور شمال به جنوب از طریق استان کردستان شاهد توسعه همه جانبه استان و مناطق اطراف آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: احداث این بزرگراه از مسیر استان کردستان یکی از مهمترین مصوبات سفر استانی هیئت دولت به شمار می رود که خوشبختانه امروز شاهد اجرایی شدن آن هستیم.

نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات استان کردستان ضعف در راهسازی و جاده های ارتباطی است که امیدواریم ساخت این بزرگراه و افتتاح هر چه سریعتر آن بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.

حیدری با اشاره به پتانسیلهای بسیار خوب استان در زمینه های مختلف صنعتی و کشاورزی افزود: استان کردستان شرایط بسیار خوبی را در زمینه توسعه ناوگان حمل نقل داراست که با توجه به وجود مرز رسمی باشماق مریوان از یک سو و وجود پتانسیلهای کشاورزی از سوی دیگر می توان از این شرایط به نحو احسن در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش کرد.

وی بیان داشت: در جریان سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به کردستان مصوبات بسیار خوبی به تصویب رسید که خوشبختانه هم اکنون نیز اکثر این پروژه ها در مرحله اجرا و عملیاتی شدن قرار دارند که امیدواریم مسئولان استان با تلاش بیشتر زمینه های بهره برداری هر چه سریعتر این پروژه های عمرانی را فراهم نمایند تا مردم استان نیز نتایج این سفر را از نزدیک مشاهده کنند.

نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس همچنین از وضعیت آسفالت راه های روستای حوزه انتخابیه خود انتقاد کرد و از مدیران راه و ترابری استان خواست که هر چه سریعتر و با تامین به موقع اعتبار در روند اجرای پروژه های راه روستایی شهرستانهای سقز و بانه تسریع کنند.

در این مراسم کلنگ قعطه اول بزرگراه جلفا - کرمانشاه که از مسیر استان کردستان نیز عبور می کند با حضو استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان بر زمین زده شد.