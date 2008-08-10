مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

مقام معظم رهبری: پرهیز از انتخاب ها سلیقه ای و رابطه ای

البرادعی: ایران تعلیق را نپذیرفت

واکنش منفی شورای نگهبان به طرح رد صلاحیت خاتمی



اعتماد:

روسیه و آبخازیا به حمایت نظامی از اوستیا شتافتند، جنگ در سه جبهه علیه گرجستان

گفت و گو با مهدی کروبی ، اجماع دستوری نمی شود

انتقادات امام جمعه مشهد و ستایش خبرگزاری های خارجی ، واکنش ها به حضور دختر پرچمدار کاروان ایران

با انتشار یادداشت غلامحسین الهام صورت گرفت، توضیح دولت درباره رای اعتماد به وزیر کشور



اعتماد ملی :

رایزنی های هسته ای در حاشیه المپیک

تاکید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از انتخاب های سلیقه ای در وزارت خارجه

دلار 13 تومان گران شد

از سوی فراکسیون اقلیت مجلس صورت می گیرد، تلاش برای تصویب نشدن لایحه حمایت از خانواده



ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور: وحدت ملی بر کشور حاکم است

البرادعی: متوقف نکردن غنی سازی ، حق ایران است

با معامله 5 درصد سهام مخابرات ، ارزش بورس 7هزار میلیارد تومان افزایش یافت

الهام: رئیس جمهور از رهبری هزینه نمی کند



ابرار:

دولت و مجلس به مردم پاسخ دهند؛ علی کردان ؛ فوق دیپلم یا دکترای افتخاری حقوق از آکسفورد؟

البرادعی: افزایش تحریم ها علیه ایران مشکلی را حل نمی کند

خوش چهره: برخی سیاستمداران از فقرمردم جهت کسب َآرا استفاده می کنند

یادداشت امروز ابرار؛ مسئولیت این رای اعتماد را بپذیرید



ابتکار:

چینی ها و روس ها جاهای خالی شده توسط اروپایی ها در ایران را به سرعت پر می کنند، تاکتیک های مسکو و پکن علیه تحریم

رهبر انقلاب : وحدت ملی لازمه اقتدار ملی

رئیس جمهور در اجلاس روسای آموزش و پرورش: تلاش داریم پرداخت های فرهنگیان نقدی شود، پیشنهاد تاسیس دانشگاه اختصاصی آموزش و پرورش



اسرار:

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد: تنظیم رابطه دولت و ملت با افزایش رضایت مندی مردم

رهبر معظم انقلاب : سفیر ایران باید بدون هیچ ملاحظه ای نماینده نظام اسلامی باشد

سقوط شدید بهای جهانی نفت



پول:

رئیس جمهور برای توسعه پارس جنوبی دستور داد: بانک مرکزی 5/1 میلیارد دلار به وزارت نفت بپردازد

توضیحات الهام درباره نقل قول احمدی نژاد از رهبری در روز رای اعتماد

البرادعی: تشدید تحریم ها علیه ایران مشکلی را حل نمی کند



تفاهم:

بزرگترین خصوصی سازی تاریخ بورس رقم خورد؛ پایان یک قرن مخابرات دولتی

3 میلیارد بشکه نفت جدید در ایران کشف شد

خودروهای لوکس وارداتی خیلی هم " صفر " نیستند

مظاهری اعلام کرد: سکه 100 تومانی می آید



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار سفیران ایران: نباید از هیاهو و خطر ترسید

فقط یک سوم خانواده ها فرم اقتصادی را پر کردند

فرمانده نیروی زمینی سپاه: شاهرگ حیاتی دشمن در دست ماست

تشکیل کارگروه مقابله با بحران گاز درکشور



جوان:

در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه ،رهبر انقلاب: در مسیر عزت ملی نباید از هیاهوها ترسید

البرادعی: تحریم های جدید علیه ایران مشکلی را حل نمی کند

رئیس کل باک مرکزی: سکه هزار ریالی به بازار می آید



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی ،سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور: دستگاه دیپلماسی باید منافع کشور را در سایه عزت و اقتدار نظام تامین کند

رئیس کل بانک مرکزی: قوانین پولی وبانکی کشور تجمیع و اصلاح می شود

رئیس جمهور در همایش مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد کرد، ایجاد مرکز آموزش عالی مستقل برای آموزش و پرورش



خراسان:

رهبر انقلاب: نباید از هیاهوها و خطرها ترسید

رئیس سازمان ملی جوانان در گفت و گو با خراسان خبر داد: اجرای موفق الگوی مسکن موقت برای سال های آغازین ازدواج

آیت الله واعظ طبسی: ملت ما از موضعی محکم با دشمن برخورد خواهد کرد



حیات نو:

رهبر انقلاب : در مسیر استقلال نباید از هیاهو و خطر ترسید

سخنگوی شورای نگهبان: امیدواریم اصلاح قانون انتخابات موجب حضور همه جناح ها شود

در میزگرد بررسی طرح تحول اقتصاد مطرح شد، یارانه نقدی موجب به هم ریختگی اقتصاد می شود



خبر:

رهبر انقلاب : در مسیر استقلال و عزت ملی نباید از هیاهو ها و خطرها ترسید

البرادعی: متوقف نکردن غنی سازی حق ایران است

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت احتمالی خاتمی و عبدالله نوری

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تدوین 31 ماده از پیش نویس لایحه اصلاح ساختار نظام بانکی



دنیای اقتصاد:

آیا " مسکن ارزان" در راه است؟

واکنش آمریکا به ورود" روسیه" در جنگ علیه گرجستان

با رقمی بالغ بر 344 میلیارد تومان، پنج درصد " مخابرات " در هشت دقیقه خصوصی سازی شد

تمهید بانک مرکزی برای حل مشکل وام



سیاست روز:

رهبر انقلاب : نباید از هیاهوها و خطرها ترسید

مخابرات رکورد جدیدی برای بورس به جا گذاشت، رستگاری در 8 دقیقه

طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی در ابهام



صدای عدالت:

مقام معظم رهبری: نبود چالش به معنای بهره مندی از منافع نیست

یاداشت دفاعی سخنگوی دولت؛ فهم بصیر

واکنش منفی شورای نگهبان به موضوع رد صلاحیت خاتمی

احمدی نژاد: همه برای رفع مشکلات آموزش و پرورش بسیج می شویم



عصر اقتصاد:

تشکیل کارگروه روان سازی پرداخت تسهیلات بانکی

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: یارانه 200 میلیارد ریالی برای حمل و نقل کالاهای صادراتی

با دستور رئیس جمهور صورت می گیرد؛ پرداخت 5/1 میلیارد دلاری بانک مرکزی به وزارت نفت



قدس:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وزارت خارجه: در مسیر پیشرفت، نباید از هیاهو وخطرها ترسید

البرادعی: متوقف نکردن غنی سازی حق ایران است

سخنگوی شورای نگهبان: تدوین قانون جامع انتخابات تا سال آینده ممکن نیست



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان وزارت خارجه: وحدت، پایبندی به اصول وپیشرفت در علم عناصر تاثیر گذار بر اقتدار ملی هستند

رئیس جمهور: آموزش و پرورش نوآوری و شکوفایی را سرلوحه کار خود قرار دهد

بروجردی در واکنش به اقدام شتابزده اروپا: اعمال تحریم ها علیه ایران باعث زیان دیدن اروپایی ها می شود



کارگزاران:

مقام معظم رهبری: وحدت ملی به معنای حقیقی در کشور وجود دارد

با گسترش درگیری میان نیروهای روسی و گرجی سایه افکند ، شبح جنگ در قفقاز

چند درصد اختلاف ناچیز ، اکونومیست: نرخ بیکاری به 5/12 درصد می رسد



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان وزارت خارجه، سفرا و خانواده آنان : چالش ما با زورگویان بین المللی نشانه پیشروی است

مخالفت سوریه با سفر دوباره بازرسان آژانس انرژی اتمی به دمشق

تحلیل رسانه های غربی از دشواری های اقدام ضد ایرانی در شورای امنیت ، شرکت های روس و چینی تحریم ها را بی اثر کرده اند



ماوی:

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: لزوم توجه رسانه ها به اصلاحات عظیم دستگاه قضایی

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی خبرداد: پیش بینی جرم دردستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال و اجرای ماده 9 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور مجاز است



همبستگی:

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و روسای نمایندگی های ایران درخارج از کشور: در مسیر استقلال و عزت ملی نباید از هیاهو و خطرها ترسید

البرادعی: تحریم جدید علیه ایران ، مشکلی را حل نمی کند

احمدی نژاد: دانشگاه های کشور معلم تربیت نمی کنند



همشهری:

رهبر معظم انقلاب تبیین کردند، عناصر اقتدار ملی؛ وحدت ملی ، پایبندی به اصول ، پیشرفت علمی

سکه صد تومانی در راه است

مخابرات 7 میلیارد دلار قیمت خورد



هدف واقتصاد:

توصیه مقام معظم رهبری به سفرا در چگونگی پی گیری منافع ملت، ایستادگی مشروع و همراه با منطق

با عرضه 5 درصد از سهام مخابرات، بورس ایران 75 میلیاردی شد

رایس : با ایران دشمنی نداریم