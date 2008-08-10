طراحی روشهای تعیین میزان یارانه/ تصویب لایحه رفع مشکلات بانکی در دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکلات سیستم بانکی، با اشاره به اینکه دولت در این زمینه لایحه ای را تقدیم مجلس خواهد کرد، افزود: این لایحه در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این لایحه به تجهیز منابع بانکی کمک خواهد کرد، گفت: با لایحه مذکور امکان تامین منابع سیستم بانکی به وجود می آید، وقتی که منابع سیستم بانکی تامین شود، قطعا قدرت اعطای تسهیلات آنها نیز افزایش می یابد و با افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها شاهد پشتیبانی خوبی برای تجهیز مالی بنگاه های اقتصادی خواهیم بود.

وی همچنین به این نکته که عمق و تنوع بانکداری الکترونیک در کشور کم است، اشاره کرد و افزود: البته این موضوع به عنوان یکی از موضوعات طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد به نحوی که با همکاری بانک مرکزی و مدیران سیستم بانکی کار را به پیش خواهیم برد.

همکاری مجلس با دولت

حسینی از همکاری نمایندگان مجلس با دولت در رای اعتماد قاطع به وی و سایر وزرا قدردانی کرد و این امر را باعث قوت قلبی دولت عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا طرح تحول اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، دفاع شما برای اینکه این طرح سیاسی نیست، چیست؟ گفت: هر دولت عمری حدود 4 سال بیشتر ندارد، طبعا یکسال یعنی یک چهارم از عمر باقی مانده دولت، لذا نمی توانیم بگوئیم در آستانه انتخابات این طرح مطرح شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کارهای کارشناسی طرح تحول اقتصادی از حدود 2 سال پیش آغاز شده بود، اظهار داشت: سیستم کارشناسی دولت همواره فعال بوده و هست، به نحوی که اجزای این طرح از دو سال پیش به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

2 سال کار کارشناسی بر روی طرح تحول

وی تصریح کرد: من به عنوان کارشناس از دو سال پیش از این طرح مطلع بودم و از حدود یکسال پیش در طرح مشارکت داشتم و انتظارم از کارشناسان عرصه اقتصاد در رسانه ها این است که تیتر اخبار خود را بیشتر اقتصادی انتخاب کنند.

حسینی بیان کرد: بسیاری از موارد طرح تحول اقتصادی از جمله طرح تحول رفتار بانکها از دو سال پیش و طرح تحول بیمه از حدود یکسال پیش سال آغاز شده و بسیاری از آنها اجرا شده و بسیاری از آنها در قالب یک مجموعه منسجم اعلام شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که دولت چگونه می خواهد اعتماد مردم را در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار جلب کند، گفت: شما کسی را که در خانه نیست، بیرون نکنید، یعنی آمار و اطلاعات ما از میزان فرمهایی که پر شده برعکس جمع بندی شما است.

وی با اشاره به اینکه رئیس مرکز آمار ایران به زودی گزارش میزان فرم توزیع شده و میزان فرم های پر شده توسط خانوار را اعلام خواهد کرد، افزود: اگر شاخص ما از اعتماد پر کردن این فرمها باشد، درست نیست، اما اگر کسی مدعی است که این اطلاعات درست نیست، باید مستندات آن را ارائه کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مردم همواره اطلاع صحیح را ارائه می دهند، ما اصل را بر صحت اطلاعات مردم می گذاریم و همین که مردم اقبال نشان دادند یک نکته موفق محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: این امکان برای ما فراهم است که با استفاده از بانکهای اطلاعاتی میزان دقت اطلاعات افزایش یابد و رقم یارانه در این طرح نیز به روشی که استفاده خواهیم کرد، باز می گردد، به علاوه طراحی روشها هنوز کامل نشده است.

اقتصاد باید کارشناسی اداره شود

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تجلیل از خبرنگاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید کارشناسی و با معیارهای خود اداره شود، مطرح کرد: تصمیمات اقتصادی نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی دارای ابعاد و زوایای مختلف است، گفت: هم اکنون به دنبال تکمیل طراحی ها در راستای اجرای این طرح هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی پس از تکمیل به صورت روشن تری بیان خواهد شد، افزود: البته این طراحی ها قبل از اجرا مورد بحث با صاحبنظران قرار می گیرد و برای اجرای طرح تحول اقتصادی نیاز به پذیرش این طرح از سوی مردم است.

وی در پاسخ به برخی از انتقادات مبنی بر اینکه وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در گذشته در روابط عمومی مشغول به فعالیت بوده است، تصریح کرد: یک متخصص اقتصاد اگر از روابط عمومی بالایی برخوردار باشد، می تواند سریع رای جمع آوری و اعتماد مردم را جلب کند.

حسینی با اشاره به تلاشهای سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه مناسب سهام مخابرات، اظهارداشت: عرضه 5 درصد سهام مخابرات کار کوچکی نبود و این دو سازمان با حساسیت موضوع واگذاری سهام آن را دنبال می کردند.

وی استقبال از خرید سهام مخابرات را نشان دهنده پتانسل بالای اقتصاد و بهتر شدن شرایط دانست.