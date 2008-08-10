مدیریت حاکم بر وزارت بهداشت سنتی و سلیقه ای است

محمد شریفی مقدم با اشاره به اینکه روسای بیمارستانهای کشور پزشک هستند، به خبرنگار مهر گفت: سیستم مدیریتی وزارت بهداشت نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی دارد.

وی با توجه به تخصصی و فوق تخصصی شدن درمان، عملکرد وزارت بهداشت در این بخش را خوب توصیف کرد و افزود: ولی در سیستم مدیریتی هنوز به شکل سنتی و بر اساس سلیقه و رابطه عمل می شود.

شریفی مقدم با انتقاد از انتصاب مدیران در ممجموعه وزارت بهداشت بر اساس رابطه، تصریح کرد: مدیریت علمی نقش اول را در تحول و توسعه و پیشرفت سازمانها دارد که عدم مدیریت مطلوب در سیستم بهداشت و درمان منجر به خسارت دیدن مردم می شود.

دبیرکل خانه پرستار با منفی خواندن ریاست بیمارستانهای دولتی و خصوصی از سوی پزشکان متخصص، افزود: به کارگیری این پزشکان در کار غیر تخصصی علاوه بر هدر دادن هزینه های پزشک شدن این افراد، باعث می شود نیروهایی در راس مدیریت بیمارستانها قرار بگیرند که تخصص و تجربه این کار را ندارند.

وی همچنین از حضور کم رنگ این افراد به دلیل مشغله پزشکی آنان انتقاد کرد و گفت: تمصمی گیری های نادرست، هدر رفتن بودجه ها و افزایش نارضایتی مراجعین و در نهایت کاهش کارآمدی سیستم، از دیگر تاثیرات منفی حضور پزشکان در راس مدیریت بیمارستانها است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که در ریاست بیمارستانها در اغلب کشورهای توسعه یافته بر عهده افرادی است که تخصص این کار داردارند، گفت: در این کشورها شرایط احراز ریاست بیمارستانها تعریف شده است ولی در کشور ما بر اساس رابطه است.