دستور وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، گفت: واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران را در دستور کار آتی ستاد مرکزی واگذاری سهام عدالت قرار خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام عدالت به خبرنگاران و خانواده های آنها واگذار خواهد شد، افزود: این موضوع در اولین جلسه ستاد مرکزی واگذاری سهام عدالت مطرح خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که موضوع پرداخت سهام عدالت به خبرنگاران به زودی به تصویب برسد.

به گزارش مهر، امسال 22 میلیون و 500 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت که در سالهای این نوع سهام را دریافت کرده اند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

مشمولان مرحله دوم و سوم نیز در آبانماه سالجاری برای اولین بار سود سهام خود را دریافت خواهند کرد، ضمن این اینکه تا پایان امسال تعداد دارندگان سهام عدالت به 42 میلیون نفر خواهد رسید.

البته ارزش دومین مرحله پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله اول برای هر خانوار 5 نفره به حدود 9 میلیون تومان رسید.