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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت راه تغییر کرد

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت راه تغییر کرد

حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با آغاز رسمی تغییرات در سطوح مدیریتی این وزارتخانه، فریدون رضیئی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رضیئی دیشب حکم پایان کار خود در دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری را از حمید بهبهانی دریافت کرد.

البته به دنبال انتصاب حمید بهبهانی به عنوان وزیر راه و ترابری ، رضیئی در جلسه ای با وی، برای کناره گیری از پست مدیرکلی دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری اعلام آمادگی کرده بود. وزیر راه و ترابری سلیمانیان مدیرکل دفتر حقوقی این وزارتخانه را جایگزین فریدون رضیئی کرد.

درعین حال، گفته می شود به زودی چهار معاون وزیر راه و ترابری نیز با پستهای خود خداحافظی خواهند کرد، ضمن اینکه احتمال تغییر صادق افشار مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور محتمل تر از سایر معاونان این وزارتخانه است.

کد مطلب 730017

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    نظرات

    • وحید نادر شاگرد اتوبوس IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
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      کدام آدم احمقی مدیر توانا و لایق(صادق افشار) که بالاترین شاخصهای بهره وری را کسب نموده و هرگز هم توسط فرد دیگر کسب نشده را عزل میکند؟ کنار رفتن رضئیی یعنی باز شدن راه لفت و لیس و...

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