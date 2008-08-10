مدیرکل دفتر وزارتی وزارت راه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رضیئی دیشب حکم پایان کار خود در دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری را از حمید بهبهانی دریافت کرد.

البته به دنبال انتصاب حمید بهبهانی به عنوان وزیر راه و ترابری ، رضیئی در جلسه ای با وی، برای کناره گیری از پست مدیرکلی دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری اعلام آمادگی کرده بود. وزیر راه و ترابری سلیمانیان مدیرکل دفتر حقوقی این وزارتخانه را جایگزین فریدون رضیئی کرد.

درعین حال، گفته می شود به زودی چهار معاون وزیر راه و ترابری نیز با پستهای خود خداحافظی خواهند کرد، ضمن اینکه احتمال تغییر صادق افشار مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور محتمل تر از سایر معاونان این وزارتخانه است.