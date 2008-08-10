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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۳۸

15زندانی جرایم غیر عمد در کرمان آزاد می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: به مناسبت 15 شعبان 15 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در کرمان آزاد می شوند.

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با مهر اظهار داشت: در استان کرمان 184زندانی جرایم غیر عمد وجود دارد که در چارچوب آزاد سازی این زندانیان 13 رجب سال جاری 13 زندانی با پرداخت دیه آزاد شدند.

وی تصریح کرد: از کل زندانیان جرایم غیر عمد در استان کرمان یک زن وجود دارد که کل بدهی وی 14 میلیون تومان است.

موسوی خاطر نشان کرد: در صورتیکه نیمی از بدهی وی توسط افراد خیر و یا نهادهای حمایتی پرداخت شود ستاد دیه نیز برای پرداخت بقیه این مبلغ همکاری لازم را انجام خواهد داد.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان عنوان کرد: اولویت اول در آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد زندانیان زن، خانواده شهداء، ایثارگران و افراد آبرومند هستند.

وی گفت: عدم سابقه کیفری، نداشتن فساد اخلاقی، عدم اعتیاد و تابعیت جمهوری اسلامی مهمترین شرایط انتخاب زندانیان برای آزاد سازی است.

کد مطلب 730018

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