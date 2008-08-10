موافقت با پراخت یک میلیون ریال به بانوان شاغل در شهرداری اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر اهواز شامگاه گذاشته برگزار شد و اعضا در مورد 15 لایحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اعضای شورای شهر در این جلسه با لایحه شهرداری مبنی بر پرداخت یک میلیون ریال به بانوان شاغل در شهرداری به مناسبت روز زن موافقت کردند، همچنین در لایحه ای دیگر اعضای با پرداخت یک سکه بهار آزادی به بازنشستگان شهرداری نیز موافقت کردند.

لایحه پرداخت حقوق معوقه کارکنان اردوگاه متکدیان کوی سیاحی توسط شهرداری نیز در صحن شورا قرائت شد که اعضا با آن موافقت کردند اما رئیس شورای شهر خواستار ساماندهی و راه اندازی دوباره آن شد.

حمید حسن زاده در مورد این اردوگاه گفت: این اردوگاه که در سال 1385 با مشارکت شهرداری و بهزیستی اهواز در منطقه کوی سیاحی راه اندازی شد، 10 روز پیش به علت مشکلات فراوان به حالت تعطیلی در آمده و متکدیانی که در آن نگهداری می شوند به حال خود رها شده اند.

وی افزود: اکنون متکدیان فراوانی در شهر وجود دارند که باید هرچه زودتر نسبت به ساماندهی آنان اقدام کرد به همین علت راه اندازی مجدد این اردوگاه ضروری است.

لایحه واگذاری 60 درصد ناوگان سازمان اتوبرسرانی به بخش خصوصی از جمله موارد طرح شده در شورا بود که به علت مخالفت برخی اعضای شورا با جزئیات آن به کمیسون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.

رئیس شورای شهر اهواز در این مورد گفت: متاسفانه تاکنون تعهدات دولت برای تامین 200 دستگاه اتوبوس برای شهر اهواز محقق نشده است و تنها چند دستگاه اتوبوس کارکرده به سازمان اتوبوسرانی تحویل داده شد که از کیفیت مطلوب برخوردار نبودند.

حسن زاده افزود: در حالی دولت به تعهدات خود به سازمان اتوبوسرانی عمل نکرده که سال گذشته این سازمان حدود هفت هزار سرویس رایگان در اختیار دستگاه های دولت مستقر در استان قرار داده است.

وی تاکید کرد: تا وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکند با خصوصی سازی ناوگان آن مخالفت خواهم کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرستان اهواز نیز در دفاع از خصوصی سازی 60 درصد ناوگان اتوبوسرانی گفت: به علت مشکلات استخدامی، ما حتی برای تامین راننده و تعمیرکار برای سازمان هم مشکل داریم و لازم و ضروری است که این میزان از اتوبوسها به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها بتوانند بر این مشکلات غلبه کنند و به مردم خدمات مناسب ارائه کنند.

علی قضایی اظهار داشت: در سایر شهرها سازمان اتوبوسرانی با سازمان و ارگانهای دولتی قرادادهای کلانی منعقد کرده و بابت ارائه خدمات به آنان سود ایده آلی را کسب کرده است اما ما در اهواز نمی توانیم چنین کاری بکنیم زیرا مردم به شدت به این وسایل احتیاج دارند و نمی توان حق آنها را ضایع کرد.

وی با انتقاد از شرکتهای متمول استان خوزستان تصریح کرد: این شرکتها حتی راضی به تامین یک لیتر روغن موتور سازمان اتوبوسرانی هم نیستند در حالیکه ما در مناطق تحت پوشش آنان همانند نقاط دیگر شهر خدمات ارائه می کنیم.