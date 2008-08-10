چهار هزار دانش آموز معلول در کرمان تحصیل می کنند

اسماعیل منصوری در گفتگو با مهر اظهر داشت: دو هزار و 608 نفر از دانش آموزان معلول در استان کرمان کم توان ذهنی 96 نفر آسیب دیده بینایی و 485 نفرآسیب دیده شنوایی و بقیه چند معلولی هستند.

وی تصریح کرد: دو کلینیک رفع اختلالات یادگیری در شهر کرمان کار مشاوره و مددکاری دانش آموزان با نیازهای ویژه را انجام می دهند.

منصوری با بیان اینکه دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تحت پوشش هزینه تحصیل قرار دارند گفت: مسئولان باید نسبت به ارائه خدمات مطلوب تر به این افراد همکاری بهتری را داشته باشند که این مسئله در زمینه اشتغال معلولان بیشتر احساس می شود.

کارشناس مسئول سنجش سلامت آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: باید با دقت بیشتر و برنامه ریزی صحیح نسبت به شناخت توانمندیهای معلولان در جامعه اقدام و از این تواندمندیها جهت پیشرفت جامعه و اشتغالزایی برای این افراد استفاده کنیم.