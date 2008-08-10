"بشار اسد" برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن، منابع رسمی سوریه اعلام کردند : بشار اسد در نظر دارد بیستم ماه جاری میلادی ( 30 مرداد ) به روسیه سفر کند.

به گفته این منابع در این دیدار بشار اسد با طرف روسی خود درباره روابط دوجانبه مسکو و دمشق و همچنین تحولات منطقه رایزنی می کند.

آینده روند صلح منطقه نیز از جمله موضوعاتی است که بشار اسد طی دیدار رسمی دو روزه خود در روسیه به آن می پردازد.

بشار اسد پیش از این در ژانویه 2005 از مسکو دیدن کرد.

این منابع در ادامه با اشاره به اینکه بشار اسد در این سفر به " دیمتری مدودف رئیس جمهوری جدید روسیه تبریک می گوید و در عین حال با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدارمی کند.

بشار اسد در حالی به مسکو سفر کرد که قرار است نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سوم و چهارم ماه آتی میلادی سبتامبر 13 و 14 شهریور به دمشق سفر کند.