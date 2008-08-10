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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۲

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال/

منچسترسیتی و نیوکاسل مقابل حریفان خود پیروز شدند

منچسترسیتی و نیوکاسل مقابل حریفان خود پیروز شدند

دیدارهای دوستانه فوتبال دیشب در نقاط مختلف اروپا برگزار شد و در مهمترین دیدارها تیم های منچسترسیتی و نیوکاسل مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در "ایستلندز" با تک گل "بوینوف" مقابل میلان به برتری رسید. در دیگر دیدار برگزار شده از سری رقابت های دوستانه، تیم فوتبال نیوکاسل با نتیجه 2 بر یک مقابل والنسیا پیروز شد. "دیوف" و" میلنر" گل های نیوکاسل را به ثمر رساندند و "خواکین" برای والنسیا گلزنی کرد. 

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* دینامو درسدن صفر - ویلم تیلبورگ 2
* فولهام 2 - تورینو 2
* بلکبرن یک - ناک بردا یک
* هال سیتی صفر - اوساسونا یک
* وست برومویچ یک - مایورکا یک
* وستهام یک - ویارئال یک
* بلنسس صفر - اسپانیول 2
* زاراگوزا 2 - اسپورتینگ گیخون صفر
* آرسنال یک - سویا یک
* اینتر یک - آژاکس یک
* بنفیکا یک - فاینورد صفر
* اورتون یک - آیندهوون یک

کد مطلب 730023

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