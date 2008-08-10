شاعر ملی فلسطین درگذشت / سه روز عزای عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این شاعر، سه روز را در کشورش عزای عمومی اعلام کرد.

عباس گفت: مرگ شاعر بزرگی چون محمود درویش، کسی که عاشق فلسطین بود و از جمله پیشگامان فرهنگ مدرن این کشور به شمار می آمد و یک شخصیت درخشان بود، ضایعه ای بزرگ در عرصه های سیاسی، فرهنگی و ملی ما به حساب می آید.

وی افزود: واژه ها قادر نیستند ژرفای اندوه ما را بیان کنند. محمود، امیدوارم خدا به ما برای از دست دادن تو کمک کند.

شب گذشته و به محض مخابره خبر درگذشت درویش از هوستون آمریکا، بسیاری از مردم رام الله با چشمانی اشکبار و شمع هایی در دست به خیابان های تاریک این شهر ریختند و علاقه شان را به شاعر ملی خود ابراز کردند.

همچنین شبکه های تلویزیونی فلسطین برنامه های عادی خود را قطع کردند و به پخش فیلم ها و تصاویری از این شاعر مقاومت پرداختند.

بر اساس خواسته قلبی درویش، پیکر او به رام الله منتقل و در همان جا به خاک سپرده خواهد شد. او از سال 1990 در شهر West Bank آمریکا اقامت داشت.

درویش که به گفته رویترز، به طور افراطی سیگار می کشید پیش از این نیز دو بار تحت مراقبت های پزشکی و درمان قلب قرار گرفته بود.

محمود درویش در سال 1941 در البروه روستای شرقی عکا متولد شد. در سال 1948 پس از اشغال فلسطین به وسیله صهیونیستها و زمانی که مجبور به مهاجرت شد و تجربه آوارگی تاثیرات عمیقی بر زندگی اش گذاشت. درویش پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان حیفا مهاجرت کرد. در سال 1970 به مدت یک سال تحصیلاتش را در دانشگاهی در مسکوی شوروی سابق پی گرفت و سپس به قاهره مهاجرت کرد.

مقارن این ایام به عنوان شاعر مدتی را در حبس به سر برد بعدها فعالیتهای سیاسی اش را پی گرفت و آشکارا به ارائه اشعار اعتراضی اش پرداخت. از آثارش می توان به کتابهای زیر اشاره کرد: گنجشک های بی بال (1960)، برگهای زیتون (1964)، عاشقی از فلسطین (1966)، تحت بیگانه 1999، دیوان محمود درویش، دیواریه 2000 و موقعیت محاصره (2002). درویش همچنین برنده جایزه هایی چون ابن سینا، جایزه لوتس از انجمن نویسندگان آفریقا - آسیایی، جایزه هنرهای حماسی فرانس و مدال آثار ادبی و جایزه آزادی فرهنگی از بنیاد لبنان و همین اواخر نیز (نوامبر 2003) جایزه ناظم حکمت شده بود.

وی در سال 1961 فعالیتش را به عنوان روزنامه نگار آغاز کرده و تا مدتی روزنامه الاتحاد را سردبیری کرد. در سال 1971 فلسطین اشغالی را ترک گفته و به بیروت عزیمت کرد. او به عنوان سردبیر مجله ماهانه شئون فلسطینیه و سردبیر ارشد گاهنامه فرهنگی ادبی الکرمل چندی به کار مشغول بوده است. درویش سرودن را از زمانی که در مدرسه در حال تحصیل بود شروع کرده بود و نخستین مجموعه آثارش در سال 1960 منتشر شد یعنی زمانی که تنها نوزده سال داشت. با دومین مجموعه اش برگ های زیتون (اوراق الزیتون) 1964 به عنوان یکی از شاعران پیشرو شعر مقاومت شناخته شد.