ممنوعیت حزب کمونیسم در آمریکا/از بین رفتن وحدت هلند و اندونزی

جهان در 10 آگوست:

- 1922: انگلیس قانون اساسی فلسطین را اعلام و اهالی آن با این مسئله مخالفت کردند.

- 1954: ممنوعیت حزب کمونیسم در آمریکا.

- 1954: از بین رفتن وحدت میان هلند و اندونزی.

- 1955: توافق میان فرانسه و لیبی باعث عقب نشینی نیروهای فرانسه از "وزان" شد.

- 1956: جنگ الجزایر، حمله شهرک نشینان تندرو به محله القصبه منجر به کشته شدن دهها نفر شد.

- 1989: تعیین ژنرال "کالین پاول" به عنوان رئیس ستاد ارتش آمریکا. وی در دوره "رونالد ریگان" رئیس شورای امنیت ملی بود.

- 1990: جنگ عراق و کویت، "صدام حسین" خواستار جهاد برای نجات مکه از اشغال شد.

- 1991: اخراج هزاران مهاجر آلبانیایی توسط مسئولان ایتالیا