70 درصد تسهیلات بانک ملی گلستان به بنگاههای زودبازده پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی کریمی، شب گذشته در نشستی خبری با خبرنگاران افزود: از ابندای سال جاری تاکنون بیش از601 میلیارد ریال تسهیلات در بخشهای مختلف پرداخت شده که 36 درصد آن مربوط به بخش صنعت بوده است.

وی اظهار داشت: 23 درصد مجموع تسهیلات پنج هزار و 600 میلیارد ریالی سیستم بانکی استان در شعب بانک ملی منطقه پرداخت شده است.

کریمی عنوان کرد: طرحهای صنعتی که توجیه اقتصادی دارند به راحتی می توانند از تسهیلات این بانک بهره مند شوند اما اکنون با محدودیت منابع مالی روبرو هستیم.

به گفته کریمی در بخش صندوق مهر امام رضا(ع ) و قرض الحسنه به 14 هزار و 500 نفر از متقاضیان تسهیلات ارائه شده است.

رئیس شعب بانک ملی گلستان ادامه داد: به زودی سیستم زمینی "ون" در این شعب اجرا می شود تا از صفهای طولانی مراجعین به بانک کاسته شود.

وی افزود: 160 هزار و 936 کارت الکترونیکی ملی برای مشتریان این شعب در استان صادر شده و 40 دستگاه خودپرداز بانک ملی در سطح استان فعالیت دارد.