به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی در مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نیروی هوایی سپاه در روز پاسدار با اشاره به قدرتمندی سپاه در عرصه های مختلف تصریح کرد: در موضوع هسته ای ما دوست داشتیم که به ظاهر روسیه و چین در مقابل این قطعنامه ها بایستند اما اراده الهی بر این قرار گرفت که ایران اسلامی انقلابی، بدون تکیه به روسیه و چین و هر کشور دیگری روی پای خود بایستد و این چنین در صحنه های بزرگ جهانی با قدرتهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی به تنهایی هماوردی کند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی هیچ کشوری در دنیا مستقل تر از ایران نیست حتی آمریکا نیز هنوز یک کشور کاملا مستقل نیست و به قدرتهای همتراز خود بسیار وابسته است.

وی با اشاره به رسانه ها و از جان گذشتگی های رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی افزود: به برکت همین دلاوری ها و ایستادگی ها این مملکت امروز سرسبز، آرام، امن، سرافراز، قابل احترام، دارای شخصیت بزرگ جهانی، همتراز با همه قدرت های بزرگ بر قله سرافرازی و افتخار و شرافت و کرامت و آزادگی و استقلال ایستاده است.

فرمانده نیروی هوایی سپاه تاسیس این سازمان را در روز میلاد حضرت امام حسین (ع) را مایه برکت و سعادت دانست و اضافه کرد: سپاه از عمق تاریخ آمده در عاشورا تاسیس شده و پرچمی که امروز پاسداران به دست گرفته اند پرچمی است که در عاشورای سال 61 هجری از دست اصحاب عاشورا بدستشان رسیده است.

وی تاکید کرد: این سپاه قطعه ای از تاریخ است از سال 61 حیات خویش را آغاز کرده است پاسداران هم مظاهر همین عظمت ها و شکوه این سپاه زیبا و فراموش نشدنی وجذاب و دلنشین و تاریخ ساز هستند.

وی خاطر نشان کرد: در طول حیات ظاهری سی سال گذشته سپاه نقش های زیبایی از رشادت و جوانمردی، فداکاری و پذیرش خطر در سخت ترین شرایط، درگیر شدن با بزرگترین دشمنان زمان و جان دادن شبیه جان دادن اصحاب عاشورا را رقم زده است و این کارنامه درخشان و نقش زیبای سپاه در صحنه انقلاب است.

سردار سلامی تاکید کرد: شهدای ما بنیاد محبت به اهل بیت بودند وعشق به حفظ آبروی اسلام و انقلاب و استقلال کشور و سرافرازی ملت بزرگ ایران تمام آرزوی این عزیزان بود و این یک آرمان بلند ابدی جاویدان است.

وی خاطر نشان کرد: سپاه چندین بار سوخت، قطعه قطعه شد، شهید شد و دوباره زنده شد ، جان گرفت و حیات گرفت و همچنان هست و همین منش و مقام و را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: سپاه در جنگ تحمیلی، در تحریم ها، در تهاجم فرهنگی و ... ایستاد و ایستادگی کرد و امروز در مقابل قدرت و شوکت امپراطوری بزرگ جهانی آمریکا ایستاده است و اینها هیچ فرمولی برای حل معادلات امنیتی خودشان در مقابل موجود مقتدر الهی بی انتها پیدا نمی کنند.