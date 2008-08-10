روسیه غرب را به مداخله در بحران اوستیا متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های دیداری، در حالی که سومین نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز به دلیل اختلاف اعضای دائم این شورا در راستای رسیدن به نتیجه ای برای پایان دادن به بحران بدون موفقیتی خاتمه یافت،"ویتالی چورکین" عقب نشینی نیروهای گرجستان از اوستیای جنوبی را شرط مسکو برای آتش بس اعلام کرد.

درگیری ها در منطقه اوستیای جنوبی از پنجشنبه شب و با دستور رئیس جمهوری گرجستان برای حمله به این منطقه آغاز شد.

در پی این اقدام روسیه نیز نیروهای خود را برای تقویت صلحبانان روسیه به منطقه اعزام کرد که درگیری ها از آن به بعد آغاز گردید.



چورکین در گفتگو با سی.ان.ان خاطرنشان کرد: گرجی ها باید از مناطقی که در چند روز گذشته به زور گرفتند عقب بروند.

این موضع که در پاسخ به درخواست از گرجستان برای آتش بس و گفتگو اعلام می شود از سوی "دیمیتری روگوزین" نماینده روسیه در ناتو نیز تکرار شده است.

وی در ادامه افزود: روسیه مشغول عملیات صلحبانی است و در حال محافظت کردن از جمعیت غیرنظامی در اوستیای جنوبی است و تلاش می کند اطمینان حاصل کند که نیروهای گرجستان نسل کشی نمی کنند.

همچنین اعلام شده است که هیئت هایی از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE هم برای بررسی موضوع درگیری میان گرجستان و روسیه عازم تفلیس پایتخت گرجستان شده اند.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز گذشته اقدامات خشونت آمیز نظامیان گرجستان را در منطقه اوستیای جنوبی نسل کشی توصیف کرد و تحقیق در این زمینه را خواستار شد.

در همین رابطه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور نیز بر مجازات عاملان و مسئولان اقدامات خشونت آمیز منطقه اوستیای جنوبی تاکید کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

همچنین خبرگزاری های از ورود نیروهای روسیه به اوستیایی جنوبی برای تقویت جبهه خبر دادند.

منابع خبری در روسیه اعلام کردند که حدود 50 تانک و خودروی زرهی از طریق استان اوستیای شمالی عازم منطقه اوستیای جنوبی شده اند که شورای امنیت سازمان ملل این اقدام روسیه را به منزله قرار گرفتن دو طرف در وضعیت جنگی توصیف کرده است.



رسانه ها از کشته شدن بیش از 2 هزار نفر و آواره شدن تعداد زیادی در این مناقشه خبر می دهند و اعلام می کنند که درگیری های شدید بین نیروهای روسی و گرجی سبب شده است که بیش از 30 هزار نفر از ساکنان اوستیای جنوبی از بیم جان خود مناطق محل سکونتشان را ترک کرده اند و به اوستیای شمالی پناهنده شوند.

قطع گاز، و آب دریافتی از روسیه ازعمده دلایل این حرکت اهالی جنوب به منطقه شما عنوان شده است.

