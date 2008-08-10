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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۰

المپیک بیست و نهم/

میراسماعیلی با پیروزی آغاز کرد

میراسماعیلی با پیروزی آغاز کرد

سرگروه تیم ملی جودو کشورمان مبارزات خود در چارچوب بازیهای المپیک 2008 پکن را با برتری مقابل حریفی از لهستان آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در آغاز مبارزات وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن، آرش میر اسماعیلی به دیدار توماژ آدامیک از لهستان رفت و توانست با شکست این حریف پرقدرت به مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت در وزن خود راه یابد.

سرگروه تیم ملی جودو کشورمان در حالی مقابل توماژ آدامیک به برتری رسید که در وقت قانونی مقابل این حریف لهستانی به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داده بود و با امتیاز طلایی موفق به شکست وی شد.

میراسماعیلی در مرحله بعد با "ماساتو یوجی شیبا" از ژاپن روبه رو می شود که دارنده مدال طلا المپیک 2004 آتن، نقره مسابقات جهانی 2005 قاهره و برنز مسابقات جهانی 2007 برزیل است. سرگروه تیم ملی جودو کشورمان چندی پیش در مسابقات آسیایی موفق به شکست این جودوکار پرافتخار ژاپنی شده بود.

کد مطلب 730042

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