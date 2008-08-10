  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۲

جامعه امروز

جامعه امروز

برگزاری جلسه شورای شهر تهران و نشست خبری کانون سردفتران از جمله برنامه های امروز در حوزه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دومین روز از اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور از دیگر رویدادهای اجتماعی  امروز است.

جلسه شورای شهر تهران

جلسات روزهای یکشنبه شورای شهر تهران مطابق معمول بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود و در در پایان سخنگوی شورا با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح دستورات جلسات امروز می پردازد.

نشست خبری کانون سردفتران

نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران ساعت 11 در محل این کانون واقع در خیابان مطهری- مقابل خیابان سنایی- پلاک 283 برگزار می شود.

نشست رؤسای آموزش و پرورش

دومین روز از نشست رؤسای آموزش و پرورش امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شود.

 

کد مطلب 730047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها