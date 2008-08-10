جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دومین روز از اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور از دیگر رویدادهای اجتماعی امروز است.
جلسه شورای شهر تهران
جلسات روزهای یکشنبه شورای شهر تهران مطابق معمول بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود و در در پایان سخنگوی شورا با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح دستورات جلسات امروز می پردازد.
نشست خبری کانون سردفتران
نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران ساعت 11 در محل این کانون واقع در خیابان مطهری- مقابل خیابان سنایی- پلاک 283 برگزار می شود.
نشست رؤسای آموزش و پرورش
دومین روز از نشست رؤسای آموزش و پرورش امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شود.
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