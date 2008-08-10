1710مگاوات ساعت برق در استان گیلان تولید می شود

آزادگان، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: گیلان یک استان مستعد برای تولید برق در کشور است و هم اکنون نیروگاههای متعددی همچون بادی، بخار، برق آبی و سیکل ترکیبی دراین استان فعال است.

وی همچنین با اعلام اینکه به دلیل کمبود برق استانهای جنوبی جدول زمان بندی برق کشور برای استان گیلان نیز اعمال می شود، گفت: روزانه دو ساعت قطع برق در مناطق مختلف گیلان پیش بینی شده و در این نوبت بندی هیچ استثنایی برای شخص و مسیر خاصی در نظر گرفته نشده است.

آزادگان در ادامه به برخی از خاموشیهای بیش از دو ساعت در برخی از مناطق استان به ویژه شهر رشت اشاره کرد و افزود: اگر ناحیه ای در هفته های گذشته بیش از یک نوبت دو ساعته با قطعی برق مواجه شده به دلیل اشکالات فنی آن محل بوده است.

وی، کمبود توان تولید برق در کشور را 10 درصد اعلام کرد و یادآورشد: مشکل قطعی برق در استان گیلان تا دو هفته آینده کاهش می یابد.

