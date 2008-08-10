تحریم بیشتر ایران مشکلی را حل نمی کند/ توافق صلح مصر با اسرائیل اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با روزنامه الزمان در پاسخ به پرسشی درباره اعمال تحریم های جدید علیه ایران گفت: به نظر من این تحریم ها مشکلی را حل نمی کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اما گزینه نظامی بدترین احتمال است چرا که در صورت رخ دادن چنین امری، ایران به سمت ساخت بمب هسته ای می رود و این مسئله مورد تایید همه ایرانی ها حتی مخالفان نظام و ایرانیان مقیم خارج قرار خواهد گرفت.

محمد البرادعی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه نسبت به وجود زرداخانه هسته ای اسرائیل اطمینان وجود دارد، اما آژانس اقدام به بازرسی از تاسیسات آن نمی کند، چرا که اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نپیوسته است.

وی افزود: درخلال سفرم به اسرائیل (سرزمین های اشغالی) درباره این موضوع مذاکراتی انجام دادم و از مذاکره با سران اسرائیلی به این نتیجه رسیدم که اسرائیل هرگز دست از برنامه هسته ای خود بر نخواهد داشت.

محمد البرادعی با اشاره به اینکه تنها راه حل این مسئله انجام گفتگوهای فراگیر بین کشورهای منطقه است نه به کارگیری گزینه فشار، تصریح کرد: با همه صراحت می گویم که ما در عقد توافقنامه صلح بین اسرائیل با مصر و بین اردن با اسرائیل مرتکب اشتباه شدیم چرا که در این توافقنامه ها به ایجاد منطقه ای خالی از سلاح اتمی اشاره ای نشد.



