تهیه نانولوله ‌های کربنی با خلوص بالا و هم جهت توسط محققان کشور

به گزارش خیرگزاری مهر، دکتر زهرا صادقیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این خبر افزود: با استفاده از روش "پیرولیز" موفق به تهیه نانوله های کربنی عمود بر پایه و هم جهت شدیم که از آن می توان در صنایع نانوالکترونیک، صنایع جداسازی و فیلتراسیون (جداسازی هیدروکربنها و یونها) و نیز به عنوان تقویت ‌کننده در ساخت نانوکامپوزینها استفاده کرد.

وی هدف از هم‌ جهت ‌سازی نانولوله های کربنی را بهبود عملکرد آنها در فرآیند فیلتراسیون و جداسازی غشائی دانست و افزود: خوراک مورد استفاده در فرایند تولید مخلوطی از مایع هیدروکربنی و کاتالیست شناور مورد نیاز بود که توسط نازل در راکتوری کوارتزی عمل پاشش انجام شد. پس از سنتز اولیه نانولوله ها، پارامترهای مختلف بهینه سازی در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله اول پارامترهای بهینه‌سازی تولید مورد بررسی واقع شدند که از آن جمله می‌توان به ژئومتری راکتور و نازل، دمای پیش گرم، دمای رشد، سرعت جریان و فشار گاز حامل و میزان کاتالیست اشاره کرد. با بهینه‌سازی شرایط موفق به تولید نانولوله کربنی چند‌ دیواره با راندمان و خلوص بالا و قطر 15 تا 80 نانومتر شدیم.

صادقیان ادامه داد: در مرحله دوم شرایط بهینه عملیاتی هم جهت سازی نانولوله‌های عمود بر ساختار را بررسی کردیم. با اعمال شرایط بهینه با راندمان و خلوص بالا موفق به سنتز نانولوله‌هایی شدیم که مورفولوژی و ساختار آنها بسیار مطلوب بود. محصول به‌ دست آمده در این پژوهش از جهت خلوص و هم جهت‌ سازی نانولوله ها از کیفیت بالایی برخوردار است و با نمونه‌ های خارجی قابل رقابت است. از روش به کار رفته در این تحقیق می توان برای تولید انبوه نانولوله‌های هم جهت عمود بر پایه‌ استفاده کرد.

این پژوهش که از حمایتهای تشویقی ستاد نیز بهره‌مند شد در مجله Nanotechnology و در سال 2008 منتشر شده است.