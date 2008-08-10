  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۶

راهنماهای مراکز تاریخی همدان تخصص کافی ندارند

راهنماهای مراکز تاریخی همدان تخصص کافی ندارند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: راهنماهای اماکن تاریخی و دیدنی در همدان از تخصص و آگاهی لازم برخوردار نیستند.

اسد الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه داشتن اطلاعات کافی از قدمت آثار تاریخی برای راهنمای مراکز توریستی امری ضروری است، اظهار داشت: در حال حاضر آموزشهای لازم به 50 نفر از راهنماهای مراکز تاریخی همدان در حال انجام است.

بیات با اشاره به بازرسی مراکز اقامتی توسط بازرسین سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: به منظور راهنمایی گردشگران 11 کیوسک توسط بخش خصوصی در نقاط مختلف شهر همدان استقرار یافته است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تبلیغات انجام شده برای جذب گردشگران به شهر همدان در چند ماه اخیر جوابگو بوده است و در تعطیلات اخیر شمار زیادی از مردم استانهای مختلف به شهر همدان سفر کرده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه مردم در همدان طبیعت گردی را در برنامه های اصلی تفریحی خود می دانند، اظهار داشت: در تعطیلات گذشته 2400 چادر مسارفتی در یکی از میادین شهر همدان برپا شده بود که در نوع خود بی نظیر بود.

کد مطلب 730055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها