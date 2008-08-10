افزایش 250 میلیون متر مکعبی تولید روزانه گاز در برنامه پنجم

اکبر ترکان در گفتگو با مهر با بیان اینکه وزارت نفت اهداف تعیین شده در برنامه توسعه را در قالب پروژه تعریف و مسئولیت اجرای آن را به شرکتهای زیر مجموعه واگذار کرده است، توضیح داد: افزایش تولید گاز به میزان 250 میلیون متر مکعب در روز در برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار دارد.

وی افزایش سقف تولید نفت را از دیگر اولویتهای مهم وزارت نفت برشمرد و افزود: در حال حاضر میانگین تولید نفت درکشور حدود چهار میلیون و 190 هزار بشکه در روز است که روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت به مصرف پالایشگاههای داخلی می رسد و مابقی این میزان به صادرات اختصاص می یابد.

معاون امور برنامه ‌ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: با اجرای طرحها و برنامه های تعریف شده در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ، اهداف این وزارتخانه در دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه محقق خواهد شد.