ارائه پیشنهاد 3 ماده ای برای حل مناقشه اوستیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سارکوزی در طرح 3 ماده برای خروج از این بحران در آن بر توقف فوری خصومت ها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان و برقراری وضعیت عادی در منطقه تاکید شده است.

این درخواست در حالی است که روسیه جمهوری خود مختار اوستیایی جنوبی را به علت ترکیبات نژاد روس آن جزیی از خاک گرجستان نمی داند و اعزام نیروهای بیشتر خود به منطقه را برای ممانعت از پاکسازی نژادی از سوی گرجی ها عنوان کرده است.

در عین حال فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز گذشته اعلام کرد که در اواسط این هفته نشست وزرای خارجه این اتحادیه برای گفتگو درباره بحران اوستیای جنوبی برگزار خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه همچنین خبر داد که برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه هم یکشنبه (امروز) به منطقه درگیری در گرجستان می رود تا طرح سه ماده ای سارکوزی را اعلام کند.

در رویدادی دیگر هیئت هایی از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا هم برای بررسی موضوع درگیری میان گرجستان و روسیه عازم تفلیس پایتخت گرجستان شدند.



درگیری ها در منطقه اوستیای جنوبی از پنجشنبه شب گذشته و با دستور رئیس جمهوری گرجستان برای حمله به این منطقه آغاز شد و در پی این ماجرا روسیه نیز اقدام به تقویت صلحبانان خود در منطقه کرد.