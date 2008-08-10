حقوق تالاب گاوخونی به طور کامل ادا نمی شود

مظفر حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: متاسفانه با توجه به خشکسالی های موجود طی چند سال گذشته حقوق این تالاب آنگونه که باید و شاید ادا نمی شود و آ ب این تالاب به دلیل انجام امور کشاورزی در حواشی این رودخانه مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان آب ورودی به تالاب در حدی است که حیات تالاب به خطر نیفتد و امیدواریم وضعیت به گونه ای شود که بتوان حقوق این تالاب بین المللی را به طور کامل ادا کرد.

حاجیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تاکنون در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته است، بیان داشت: تاکنون جلسات متعددی با دستگاه های متولی برگزار شده و جای تاسف است که برخی از دستگاه های متولی در این عرصه اقدام موثری انجام نداده اند.

فرماندار اصفهان ادامه داد: یکی از سازمانهاهایی که مقرر شد پس از بازدید از این منطقه گزارشی را ارائه دهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی را در این خصوص ارائه نکرده است و به نظر می رسد این سازمان در این عرصه هیچ اقدامی را انجام نداده البته خوشبختانه حساسیتهای لازم در این سازمان ایجاد شده است.

حاجیان گفت: دستگاه های متولی این امر از جمله اداره کل محیط زیست، سازمان صنایع و معادن، سازمان میراث فرهنگی، آب منطقه ای در این راستا با یکدیگر هماهنگ شده اند.

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: آنچه در خصوص تالاب بین المللی گاوخونی مهم است این است که این تالاب در سفر رئیس جمهور به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناخته شد که هر گونه تخریب در آن بر خلاف آن مصوبه است.